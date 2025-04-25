«الزراعة»: جهود ضخمة لتنمية القطاع الزراعي في سيناء وزيادة الإنتاج

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إنّ جهود الدولة المصرية في القطاع الزراعي مستمرة بشكل كبير، وخاصة في سيناء، حيث تسعى الحكومة إلى تحقيق تنمية شاملة في جميع المجالات.

وأضاف متحدث الزراعة، في مداخلة هاتفية عبر فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الجمعة، أنّ الدولة تتبنى استراتيجية متكاملة لزيادة الإنتاج الزراعي وتحسين حياة المزارعين من خلال تنفيذ مشروعات ضخمة في كافة أنحاء الجمهورية، بما في ذلك المناطق الزراعية الجديدة في سيناء.

وتابع متحدث الزراعة، أنّ هناك العديد من المشروعات التي تهدف إلى استصلاح الأراضي الزراعية وزيادة المساحات المنزرعة، حيث يتم العمل على استصلاح حوالي 4 مليون فدان من الأراضي الزراعية.

وأكد أن هناك مشروعات ضخمة في مناطق الدلتا الجديدة، والوجه البحري، وشرق العوينات، بالإضافة إلى مشروعات استصلاح الأراضي في مناطق جنوب مصر وسيناء.

وأوضح، أنّ الحكومة أنشأت 18 تجمعًا زراعيًا في مناطق سيناء، بهدف توفير فرص عمل للشباب والمزارعين في هذه المناطق؛ ما يسهم في نقل فرص التنمية إلى هذه المناطق النائية ويعزز الاقتصاد المحلي، وجميع هذه المشروعات تأتي ضمن خطة الدولة الشاملة لتطوير القطاع الزراعي وتحقيق الاكتفاء الذاتي في مصر، وأن الحكومة مستمرة في العمل على تطوير وتنفيذ مشاريع جديدة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة لجميع المصريين.