الأرشيف والمكتبة الوطنية يواصل مشاركته في المعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط 2025

يواصل الأرشيف والمكتبة الوطنية مشاركته في الرواق المشترك المقام بالمعرض الدولي للكتاب والنشر في العاصمة المغربية، وذلك بالتعاون والمشاركة مع منتدى أبوظبي للسلم وسفارة دولة الإمارات العربية المتحدة بالرباط.

وتأتي مشاركة الأرشيف والمكتبة الوطنية في هذا الحدث الثقافي الكبير -الذي يستمر لغاية 27 أبريل الجاري- انطلاقاً من اهتمامه بالعلاقات الإماراتية المغربية التي تشهد ازدهاراً متنامياً في ظل القيادتين الحكيمتين في البلدين الشقيقين، وحرصهما على تعزيز العلاقات والارتقاء بها نحو آفاق أوسع.



وقد أشاد رواد المعرض الدولي للكتاب بمشاركة الأرشيف والمكتبة الوطنية في الرواق المشترك الذي لاقى إقبالاً مميزاً من جمهور المعرض والمشاركين فيه.

وتتمثل مشاركة الأرشيف والمكتبة الوطنية بمعرض الكتاب في الرباط بعدد كبير من الصور التي تسلط الضوء على العلاقات الأخوية التاريخية المتينة التي تربط دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المغربية، والتي أرساها المؤسس والباني الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والملك الحسن الثاني طيب الله ثراهما، ويعمل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة مع أخيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة -حفظهما الله- على تطوير علاقات التعاون، وتعزيز العمل المشترك في مختلف المجالات حتى صارت العلاقات الإمارتية المغربية نموذجاً مثالياً للعلاقات بين الأشقاء.

العلاقات الثنائية

هذا وتتمثل مشاركة الأرشيف والمكتبة الوطنية في المعرض بالعديد من الصور التاريخية وبالإصدارات التي توثق جوانب مهمة من تاريخ دولة الإمارات العربية ومنطقة الخليج، والعلاقات الإماراتية المغربية، وفي مقدمتها أحدث إصدارات الأرشيف والمكتبة الوطنية؛ كتاب (زايد رحلة في صور) الذي يوثق فوتوغرافياً جوانب من حياة وإنجازات المغفور له -بإذن الله-الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، المؤسس لدولة الإمارات العربية المتحدة، ويقدم الكتاب عرضاً بصرياً نادراً لحياة الشيخ زايد ومسيرته الملهمة التي عكست روح التحدي والإصرار، وصولاً إلى بناء دولة حديثة تمتاز برؤيتها التنموية المستدامة وقيمها الإنسانية النبيلة.

وكتاب (تاريخ العلاقات الإماراتية المغربية: من البدايات الأولى إلى الزمن الراهن) الذي يرصد كثيراً من معالم هذه العلاقات وأثرها على الصعيدين الرسمي والشعبي، ويسلط الكتاب الضوء على العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإنسانية بين الإمارات والمغرب.

ويتصدر ركن الأرشيف والمكتبة الوطنية أيضاً بعض الإصدارات المهمة؛ مثل: كتاب زايد من التحدي إلى الاتحاد، وكتاب الحصون والقلاع في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتطور التعليم في الإمارات.. وغيرها.