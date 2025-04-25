في ذكرى تحرير سيناء.. تعرف على وعد الرئيس للمصريين

تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي بخالص التهنئة إلى شعب مصر العظيم بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ"43" لتحرير سيناء.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي: في ذكرى تحرير سيناء المجيدة، أتوجّه بخالص التهنئة إلى شعب مصر العظيم، مجدّدًا العهد على مواصلة البناء وحماية تراب هذا الوطن الذي رُوي بدماء الأبطال، والحفاظ على مقدرات الشعب، معتمدا على الله تعالى، ومرتكزا على وحدة المواطنين، ووعيهم بحجم التحديات، ودائمًا وأبدًا تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر.

وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته بمناسبة ذكرى تحرير سيناء: وكما كان تحرير سيناء واجبًا مقدسًا، فإن السعى الحثيث لتحقيق التنمية فى مصر، هو واجب مقدس أيضًا، وإننا اليوم، نشهد جهودًا غير مسبوقة، تمتد عبر كل ربوع مصر، لتحقيق نهضة شاملة، وبناء مصر الحديثة.. بالشكل الذى تستحقه.

