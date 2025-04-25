أسعار ومؤشرات العملات الرقمية اليوم.. بيتكوين تواصل الصعود وسولانا تتألق

شهدت سوق العملات الرقمية اليوم الجمعة، ارتفاعاً ملحوظاً في أداء العديد من العملات المشفرة، وسط استمرار حالة من الزخم الإيجابي الذي يدفع بأسعار الأصول الرقمية نحو مستويات أعلى. وفيما يلي أبرز ما سجلته أهم العملات من أداء حتى اللحظة:

أداء العملات الرقمية الكبرى

بيتكوين (BTC) ارتفعت بنسبة +1.80% خلال الـ24 ساعة الأخيرة لتسجل 93,692.1 دولارًا، مع قيمة سوقية تتجاوز 1.86 تريليون دولار، وسط تداولات بلغت 33 مليار دولار.

إيثريوم (ETH) شهدت صعودًا بنسبة +2.32%، مسجلة 1,775.57 دولارًا، وبقيمة سوقية تصل إلى 214.13 مليار دولار.

تيثر (USDT) استقرت تقريبًا عند 1.0003 دولار بزيادة طفيفة +0.01%، محافظًة على هيمنتها في سوق العملات المستقرة.

ريبل (XRP) ارتفعت إلى 2.1902 دولار بزيادة يومية +2.61%، وقيمة سوقية بلغت 127.94 مليار دولار.

عملات أخرى تشهد انتعاشًا ملحوظًا

سولانا (SOL) كانت من أبرز العملات صعودًا اليوم، محققة مكاسب بنسبة +5.62% لتصل إلى 154.72 دولارًا.

دوج كوين (DOGE) سجلت ارتفاعًا كبيرًا بنسبة +6.37% وبلغت قيمتها 0.1822 دولار.

كاردانو (ADA) ارتفعت بنسبة +6.86% لتصل إلى 0.7199 دولار.

Sui (SUI) قفزت بشكل لافت بنسبة +20.03% وسجلت 3.5803 دولار، وهي من أكثر العملات نشاطًا في تداولات اليوم.

العملات المستقرة والأقل تذبذبًا

يو إس دي كوين (USDC) استقرت عند 0.9997 دولار مع تغير طفيف بلغ -0.01%.

ليو (LEO) سجلت انخفاضًا طفيفًا بنسبة -0.15% لتسجل 9.2446 دولار.

عملات ناشئة شهدت تحركات مثيرة

PEPE ارتفعت بنسبة +5.12%.

TRUMPo حققت مكاسب بنحو +8.99% أمام الدولار و**+8.82%** أمام USDC.

GALA شهدت قفزة بنسبة +8.40%.

XGR كانت العملة الوحيدة تقريبًا التي سجلت تراجعًا بلغ -2.15%.

قائمة العملات الرقمية الأكثر نشاطاً اليوم

بيتكوين (BTC) – استمرار في الاتجاه الصعودي.

OM/USD – ارتفاع بنسبة +2.84%.

SUI/USD – أفضل أداء يومي بنسبة +20.03%.

جراف/GRT – مكاسب قوية بلغت +14.73%.

Cardano (ADA) – صعود مستقر يعكس انتعاشًا في الطلب.

مؤشرات السوق توضح أن التفاؤل لا يزال يسيطر على المستثمرين، حيث تواصل العملات الرقمية تعويض خسائر سابقة وتحقيق مكاسب جديدة بدعم من زيادة السيولة وحركة التداول المرتفعة.