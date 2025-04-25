خلل قيادة.. كواليس إصابة سيدة ونجلها في انقلاب سيارة ملاكي بـ6 أكتوبر

تجري جهات التحقيق بالجيزة، التحقيقات حول إصابة سيدة ونجلها في انقلاب سيارة ملاكي بمدينة 6 أكتوبر، واستعلمت عن الحالة الصحية للمصابين إذ تبين أن خللًا في عجلة القيادة بيد السائق وهي السيدة أدى إلى انقلابها، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

انقلاب سيارة ملاكي بمدينة 6 أكتوبر

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغاً بوقوع حادث مروري ووجود مصابين بمدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ملاكي اختلت عجلة القيادة بيد السائق وانقلبت السيارة نتج عن الحادث إصابة ربة منزل وابنها جرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

جرى اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.