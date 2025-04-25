علامات تحذير بعد التمارين وأهم النصائح المفيدة

اعتاد الكثير من الأشخاص على الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية "الجيم" وهى خطوة جيدة للحفاظ على لياقة ورشاقة الجسم، لكن الجسم يرسل إشعارات تنذر بوجود مشكلة أو أعراض مثل الإحساس بالدوخة أو عدم الثبات بعد التمرين، فقد يبدو الوضع مزعجا، لكن إنذار الجسم أفضل رسالة للمساعدة في معرفة الأسباب وكيفية علاجها فى رحلة لياقتك.

لماذا تحدث الدوخة؟

قد تشعر بالدوخة أو الدوار بعد التمرين أمر سهل، ولا يمكن تجاهله باعتباره إرهاق، إلا أن الدوخة قد تشير إلى أعراض مرضية كامنة مثل الجفاف، أو انخفاض سكر الدم، أو حتى عادات التمرين السيئة، وفقا لموقع “onlymyhealth”.

ويحذر الخبراء من أن الدوخة بعد التمرين ليست مجرد إرهاق وتعب، بل هي علامة تحذيرية على أن جسمك يحتاج إلى اهتمام، كما يشير إلى أسباب للدوخة بعد التمرين:

عدم تناول الوجبة قبل التمرين يحرق طاقتك ويسبب انخفاض سكر الدم حيث يحتاج الدماغ إلى وقود ليعمل.

الأفضل تناول كمية كافية من الماء حتى لا يؤدي إلى الجفاف مسببا ضغط الدم فتشعر بالدوخة.

الحركات المفاجئة: "الوقوف بسرعة كبيرة بعد رفع الأشياء الثقيلة يخفض من وصول الدم إلى المخ".

تجاهل هذه الأمور قد يؤدي إلى الإغماء أو الإصابات. استمع دائما إلى جسدك.

علامات تحذيرية عليك الانتباه عند حدوثها

على الرغم من أن الدوخة الخفيفة شائعة، إلا أن هذه الأعراض تحتاج إلى اهتمام ورعاية سريعة :

عدم وضوح الرؤية أو الارتباك

ألم في الصدر أو عدم انتظام ضربات القلب

نوبات الإغماء أو شبه الإغماء

صداع شديد أو قيء

إذا استمر الدوار لأكثر من بضع دقائق أو ساء، فتوقف عن ممارسة التمارين الرياضية واطلب المساعدة."

نصائح لإصلاح المشكلة

وفيما يلي أهم النصائح المفيدة من قبل الخبراء:

1. تغذية الجسم جيدا

الأفضل تناول الوجبات الخفيفة قبل وبعد التمرين بساعه أو ساعتين مثل الكربوهيدرات و البروتين

مثال: الموز مع زبدة الفول السوداني أو دقيق الشوفان مع المكسرات.

حافظ على رطوبة جسمك: تناول الماء أثناء التمرين.

2. الوقوف بحذر أثناء التمرين

تجنب الوقوف المفاجئ: اجلس لمدة 30 ثانية بعد تمرين مكثف قبل الوقوف

عند رفع أوزان ثقيلة، فاطلب من مدرب أن يساعدك، يمكنه أن يراقبك إذا أغمي عليك".

3. الاستراحة والتهدئة

استراحة من 5 إلى 10 دقائق في التمدد قبل وبعد التمرين لتثبيت تدفق الدم.

متى يجب عليك زيارة الطبيب

حدوث الدوخة المستمرة ، حتى مع التغذية المناسبة.

عندك أعراض و مشاكل في القلب، أو فقر الدم، أو مرض السكري.

أو ظهور ألم في الصدر أو صعوبة في التنفس.

تناول وجبة متكاملة قبل ممارسة الرياضة بساعة أو ساعتين.

تناول الماء كل 15-20 دقيقة أثناء التمرين.

