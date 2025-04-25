النيابة تصرح بدفن سائق توك توك لقي مصرعه غرقًا بمياه الرياح البحيري بمنشأة القناطر

أمرت جهات التحقيق بالجيزة، بالتصريح بدفن جثة سائق توك توك لقي مصرعه غرقًا بمياه الرياح البحيري بمركز منشأة القناطر، وذلك بعدما تبين عدم وجود شبهه جنائية وراء وفاته، إذ تبين من خلال تقرير مفتش الصحة أن أسباب وفاته هو اسفكسيا الغرق، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

غرق سائق توك توك في الرياح البحيري

تلقى رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بغرق أحد الأشخاص بمياه الرياح البحيري، بدائرة المركز.

وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية إلى محل الواقعة برفقة قوات الإنقاذ النهري، وبالفحص تبين أن الجثة لشاب يبلغ من العمر 17 عامًا، ويعمل سائق توك توك، وأثناء استحمامه في المياه جرفته التيارات بعيدًا عن الشاطئ فلقي مصرعه غرقًا.

وتمكنت فرق الإنقاذ من انتشال الجثمان، وجرى نقله إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.