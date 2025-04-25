طعنه بـ"سكين".. كواليس مصرع عامل خردة على يد عاطل في مشاجرة بإمبابة

تجري جهات التحقيق بالجيزة، التحقيقات حول مصرع عامل خردة خردة طعنه عاطل في مشاجرة بإمبابة، واستمعت إلى إفادات شهود العيان المحيطين بمسرح الحادث والذين أفادوا أن العاطل أقدم على طعن العامل بعد تطور مشادة كلامية بينهما، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات والتحفظ على السلاح المستخدم في الجريمة "سكين"، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

مقتل عامل خردة على يد عاطل في مشاجرة بإمبابة

وفي التفاصيل، تلقى المقدم محمد طارق، رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بوقوع مشاجرة ووجود قتيل بدائرة القسم.

وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ برفقة سيارة إسعاف، وتبين العثور على جثة شاب يبلغ من العمر 22 عامًا، يعمل في جمع الخردة، مصاب بطعنة نافذة في الصدر، وتم نقله إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وبإجراء التحريات، تبين أن مشادة وقعت بين المجني عليه والمتهم 17 عامًا، عاطل، تطورت إلى مشاجرة، قام على إثرها الأخير بطعن المجني عليه بسكين، ليسقط غارقًا في دمائه ويلفظ أنفاسه الأخيرة في الحال.

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، كما أرشد عن السلاح المستخدم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.