صُلح انتهى بحريقة.. تفاصيل إضرام سيدة النيران في زوجها ووالدتها بالوراق

تواصل جهات التحقيق بالجيزة، إجراء تحقيقاتها في إصابة عامل خردة ووالدة زوجته بحروق إثر قيام زوجة العامل بإلقاء جركن بنزين عليه وإضرام النيران به بسبب مشادة كلامية بينهما بشقة بالوراق، واستعلمت الجهات الأمنية عن الحالة الصحية للمصابين الذين أفادوا أن مشادة كلامية هي السبب في إقدام الزوجة على إضرام النيران بهم، واستمعت إلى إفادات شهود العيان المحطين بمسرح الواقعة، وأمرت بحبس الزوجة 4 أيام على ذمة التحقيق وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

انتهاء الصلح بالنيران

وكشفت التحقيقات، أن خلافات زوجية نشبت بين سيدة تدعى “أسماء ع” وزوجها ويدعى “محمود أ”، عامل خردة، قامت على إثرها بترك منزل الزوجية وتوجهت إلى منزل والدتها والتي تدعى “ابتسام ب” 60 سنة، وعندما ذهب الزوج لمحاولة الصلح مع زوجته، نشبت مشاجرة بينه وبين حماته، دفعته إلى التعدي عليها بالضرب، مما دفع الزوجة إلى القاء جركن بنزين على الزوج وإضرام النيران به، ولكن طالت النيران والدتها عن طريق الخطأ.

وتبين من خلال التقرير الطبى للمصابين إصابتهم بحروق من الدرجة الثانية.

سيدة تحرق زوجها ووالدتها في الوراق

تلقى المقدم محمد طارق عبدالعظيم، رئيس مباحث قسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة، إشارة من مستشفى الوراق تفيد بوصول رجل وامرأة مصابين بحروق شديدة ومقيمين بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحص، تبين أن المصابين هما عامل خردة، وربة منزل، والدة زوجته، مصابين بحروق من الدرجة الثالثة بمناطق متفرقة من الجسد.

وبإجراء التحريات الأولية، تبين أن خلافات أسرية نشبت بين المصاب وزوجته تسببت في تركها منزل الزوجية والتوجه إلى منزل والدتها، وأثناء محاولة الزوج إعادة زوجته، وقعت مشادة بينه وبين حماته، تطورت إلى تعدٍ بالضرب.

في لحظة غضب، أقدمت الزوجة على سكب البنزين على زوجها وأشعلت فيه النار، إلا أن اللهب امتد إلى والدتها، ما أدى لإصابتهما معًا بحروق خطيرة، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت قوة من مباحث القسم من ضبط المتهمة، وبمواجهتها أقرت بارتكاب الواقعة بدافع الانتقام من زوجها بسبب الخلافات المتكررة بينهما.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.