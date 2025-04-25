حبس 3 متهمين بالتنقيب عن الآثار داخل منزل بأبو النمرس بالجيزة

تجري جهات التحقيق بالجيزة، التحقيقات مع 3 أشخاص كانوا يقومون بالتنقيب عن الآثار داخل منزل في منطقة أبو النمرس، وأمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات كما أمرت بالتحفظ على الأدوات التي كانوا يستخدمونها في التنقيب، وكلفت أجهزة الأمن بأجراء التحريات اللازمة حول الواقعة.

ضبط 3 أشخاص بتهمة التنقيب عن الآثار

البداية كانت بتلقي المقدم مصطفى المهدي، رئيس مباحث مركز شرطة أبو النمرس بمديرية أمن الجيزة، معلومات تفيد بقيام عدد من الأشخاص بأعمال حفر وتنقيب عن الآثار داخل منزل بدائرة المركز.

التنقيب عن الآثار

وبإجراء التحريات اللازمة والتأكد من صحة المعلومات، تم تقنين الإجراءات القانونية، وعلى الفور، توجهت قوة أمنية إلى محل الواقعة، وتمكنت من ضبط 3 متهمين أثناء قيامهم بالحفر، كما تم التحفظ على الأدوات المستخدمة.

وبمواجهتهم أقروا بقيامهم بالتنقيب عن الآثار طمعًا في تحقيق مكاسب مالية غير مشروعة، وتم اقتياد المتهمين إلى ديوان المركز، وتحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.