البابا تواضروس الثاني يبدأ زيارة رعوية لـ "وسط أوروبا"

غادر قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أرض الوطن، في ساعة مبكرة من صباح اليوم، متوجهًا إلى دولة بولندا، في مستهل زيارة رعوية لإيبارشية وسط أوروبا.

ويُنتظر أن يصل قداسة البابا إلى العاصمة البولندية وارسو، حيث يلتقي بأبناء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية هناك، لافتقادهم والاطمئنان على أحوالهم الروحية والرعوية، إلى جانب عقد عدد من اللقاءات الرسمية.

يرافق قداسة البابا خلال الزيارة وفد كنسي من مصر، يضم الأنبا فام أسقف شرق المنيا، والأنبا أكسيوس أسقف المنصورة، والراهب القس عمانوئيل المحرقي مدير مكتب قداسة البابا، والشماس جوزيف رضا من سكرتارية قداسة البابا، والإعلامي مايكل ڤيكتور، الملحق الصحفي للزيارة.

وكان في وداع قداسة البابا من مطار القاهرة الدولي، المحاسب مجدى إسحق رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوى، والدكتور طارق إسماعيل رئيس قطاع العلاقات العامة والمراسم، واللواء أيمن عبد الفتاح رئيس قطاع الأمن، واللواء جمال الجندي رئيس قطاع العمليات، وقيادات المطار.

يذكر أن بولندا دولة تقع في قلب أوروبا الوسطى، تحدها ألمانيا من الغرب، والتشيك وسلوفاكيا من الجنوب، وأوكرانيا وبيلاروسيا من الشرق، وليتوانيا وبحر البلطيق من الشمال. عاصمتها وارسو، ويبلغ عدد سكانها أكثر من ٣٨ مليون نسمة، تمتاز بتاريخ طويل من النضال من أجل الحرية والاستقلال، خاصة خلال القرن العشرين، وتعد اليوم من الدول النشطة في الاتحاد الأوروبي، وذات حضور ديني وثقافي بارز في أوروبا، وتوجد لنا كنيسة واحدة في العاصمة وارسو على اسم القديسين يوحنا المعمدان وأبي سيفين.