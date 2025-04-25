بالأرقام.. آخر مستجدات جهود تنمية وتعمير سيناء تزامنًا مع ذكرى تحريرها الثالثة والأربعين

تحتفل مصر بذكرى تحرير أرض الفيروز سيناء التي سطرت على أرضها أسمى معاني البطولة والفداء .

ونرصد أبرز الجهود التنموية التي تبذلها الدولة لتعمير سيناء:

- مشروعات قومية تشمل جميع القطاعات الحيوية، ضمن رؤية استراتيجية لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة في هذه البقعة الحيوية من أرض مصر.

- تم وجاٍر إنشاء وتطوير 7 مدن جديدة مخطط أن تستوعب أكثر من 5 ملايين نسمة.

- تنفيذ ما يزيد عن 110 آلاف وحدة سكنية، منها ٥٤,٥ ألف وحدة لتطوير العشوائيات ما ساهم في خلو سيناء ومدن القناة من العشوائيات غير الآمنة.

- تم وجاٍر تنفيذ 5217 بيتا بدويا بتكلفة 6.9 مليار جنيه وكذلك تنفيذ 4 قرى صيادين بشمال سيناء كما يجري تنفيذ المرحلة الأولى لأربع تجمعات بدوية وعدد من التجمعات السكنية تم وجاٍر تنفيذهم بشمال وجنوب سيناء.

- شهد قطاع مياه الشرب والصرف الصحي تطورا ملحوظا حيث ارتفعت نسبة تغطية مياه الشرب إلى 96.5٪ عام 2025، مقابل 84.4٪ عام 2014 كما ارتفعت نسبة تغطية شبكات الصرف الصحي إلى 78٪ عام 2025، مقابل 17.3٪ عام 2014، وتم تنفيذ العديد من مشروعات مياه الشرب بطاقة مليون م3/يوم، وكذلك مشروعات للصرف الصحي بطاقة 703 ألف م3/ يوم.

أبرز مشروعات معالجة وتحلية المياه من بينها محطة بحر البقر بطاقة 5.6 ملايين م3/ يوم - محطة المحسمة بطاقة مليون م3/ يوم - محطة تحلية مياه البحر بشرق بورسعيد بطاقة 150 ألف م3/ يوم - محطة تحلية مياه البحر بمدينة الطور بطاقة 30 ألف م3/ يوم

- مشروعات الطرق والأنفاق التي تربط سيناء ومدن القناة بوادي النيل، تم تنفيذ ورفع كفاءة 5 آلاف كم من الطرق والكباري، وإنشاء 7 كباري عائمة، و5 أنفاق لربط سيناء بمدن القناة، إلى جانب تنفيذ المرحلة الأولى من خط السكك الحديدية الفردان - بئر العبد – طابا بطول 100 كم، ويجري تنفيذ مشروع الخط الأول للقطار الكهربائي السريع بطول 66 كم.

- تضمنت مشروعات الربط الدولي، مشروع قناة السويس الجديدة الذي أسهم في تقليل زمن العبور إلى 11 ساعة دون توقف بدلاً من 18 ساعة، مع رفع القدرة الاستيعابية إلى 97 سفينة معيارية/يوم، بدلاً من 77 سفينة معيارية/يوم.

- مجال الطيران تم وجار تطوير ٦ مطارات، وكذلك إنشاء مطار البردويل الدولي على مساحة 320 ألف م2، كما تم وجاٍر تطوير 8 موانئ بحرية، وتم وجاٍر إنشاء وتطوير 3 موانئ برية.

- وصفت "فيتش سولوشنز" خطة إنشاء ميناء بحري في طابا بأنها خطوة استراتيجية ضمن جهود تحويل سيناء إلى مركز لوجستي رئيس يربط بين البحرين الأحمر والمتوسط

- كما أشار ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، إلى اعتبار مؤتمر "COP27" بمدينة شرم الشيخ لحظة محورية لتسريع التحول نحو مدن خضراء ومستدامة في مصر، واصفًا المدينة بكونها نموذجًا يحتذى به لهذا التحول.

- أبرز برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى مساهمة التجمعات البدوية في تحقيق التنمية المستدامة لسيناء، مع الحفاظ على التراث الثقافي وتوفير الفرص الاقتصادية

-كما أكد موقع "Trip Advisor"، أن الاقتصاد السياحي لشرم الشيخ شهد نموًا سريعًا خلال العقود القليلة الماضية، مما أدى إلى ظهور منتجعات فاخرة وحياة ليلية نابضة بالحياة.

- سلطت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الضوء على أهمية قناة السويس وخط أنابيب "سوميد" كبنية تحتية استراتيجية في أسواق الطاقة الدولية، بينما وصفت شركة "إيني" الإيطالية حقل غاز "ظهر" بأنه الأكبر في البحر المتوسط، ويرسخ مكانه مصر كمصدر للغاز الطبيعي المسال، وبدورها منحت شركة "Esri" العالمية جائزة التميز في نظم المعلومات الجغرافية "2024 SAG Award" لمحافظة جنوب سيناء عن منصتها الجغرافية الرقمية لعام 2024.