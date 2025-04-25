اجتماع ثلاثى مع وكالة الطاقة الذرية لبحث برنامج إيران النووى

ذكرت وكالة شينخوا الصينية للأنباء، اليوم الجمعة، أن ممثلي الصين وروسيا وإيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية اجتمعوا مع مدير الوكالة لمناقشة البرنامج النووي الإيراني.



وجاء الاجتماع المشترك يوم الخميس عقب زيارة وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي لبكين هذا الأسبوع.

وقالت شينخوا إن أن الاجتماع شهد تبادلا معمقا للآراء حول دور الوكالة في عملية التسوية السياسية والدبلوماسية للبرنامج النووي الإيراني، أذ أبدت الصين دعمها لحوار إيران مع جميع الأطراف، بما في ذلك الولايات المتحدة.

ووفق شينخوا فإن ممثل الصين لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية قال إنه يقدر التزام إيران بعدم تطوير أسلحة نووية، ويحترم حق إيران في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، ويدعم حوار إيران مع جميع الأطراف بما في ذلك أميركا.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد صرّح يوم الخميس بأن جهود الولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق نووي مع إيران تسير على نحو جيد، وذلك قبل محادثات فنية بين البلدين في عُمان السبت.

وقال ترامب للصحفيين في المكتب البيضاوي "أرى أننا نسير على نحو جيد فيما يتعلق بالتوصل إلى اتفاق مع إيران... وهناك اتفاق في الطريق للتوصل إليه، ربما نشهد قرارا ممتازا للغاية. وسينقذ ذلك أرواحا كثيرة".

وأبدى عراقجي الخميس استعداده لزيارة ألمانيا وفرنسا وبريطانيا لإجراء نقاشات بشأن برنامج بلاده النووي.

وذكر عراقجي في منشور على منصة إكس أنه "بعد المشاورات الأخيرة التي أجريتها في موسكو وبكين، أنا مستعدّ لاتخاذ الخطوة الأولى بزيارات إلى باريس وبرلين ولندن".

وأكّد عراقجي انفتاحه على إجراء محادثات "ليس فقط بشأن الملف النووي، ولكن في كل مجال آخر من مجالات الاهتمام والقلق المشتركين".