أسعار الذهب في الصاغة اليوم الجمعة 25 أبريل 2025

الجمعة 25/أبريل/2025 - 09:39 ص

استقرت أسعار الذهب فى الصاغة اليوم الجمعة 25-4-2025، بدايةً من العيار الأعلى من حيث النقاء، وهو عيار 24، والذي يحتوي على نسبة ذهب نقية تصل إلى 99.9%، فقد بلغ سعر البيع 5514 جنيهًا للجرام، بينما كان سعر الشراء 5486 جنيهًا. يُعد هذا العيار الأقل استخدامًا في المشغولات، لكنه محبب لدى المستثمرين.

أسعار الذهب في الصاغة اليوم

أما سعر عيار 22، والذي يتمتع بنسبة نقاء تصل إلى حوالي 91.6%، فقد سجل سعر البيع 5055 جنيهًا للجرام، وسعر الشراء 5029 جنيهًا، يُستخدم هذا العيار بشكل أوسع في بعض الدول الخليجية، بينما يقل تداوله في السوق المصرية.

أما العيار الأشهر والأكثر انتشارًا في مصر، وهو عيار 21، فقد بلغ سعر البيع 4825 جنيهًا للجرام، في حين استقر سعر الشراء عند 4800 جنيهًا. يُعتبر هذا العيار هو الخيار الأول للمشغولات الذهبية في المناسبات والمهر، ويُعد أيضًا الخيار الأكثر شعبية بين المدخرين.

فيما يخص عيار 18، الذي يتميز بألوانه اللامعة واستخداماته العصرية في التصميمات الحديثة، فقد وصل سعر الجرام إلى 4136 جنيهًا للبيع، بينما سجل 4114 جنيهًا للشراء، وهو خيار مثالي لمن يفضلون الذهب بخطوط تصميم حديثة وأقل تكلفة.

أما العيارات ذات النقاء الأقل، فقد سجل عيار 14، والذي يُستخدم في بعض الحُلي الاقتصادية، 3217 جنيهًا للبيع، و3200 جنيهًا للشراء.

ووصل عيار 12، الذي يضم نسبة ذهب أقل من سائر العيارات الأخرى، إلى 2757 جنيهًا للبيع، و2743 جنيهًا للشراء.

سعر الأونصة

سجلت أونصة الذهب، وهي وحدة القياس العالمية للذهب وتزن حوالي 31.1 جرام، سعرًا بلغ 171514 جنيهًا عند البيع، بينما استقرت عند 170625 جنيهًا للشراء داخل السوق المحلي.

وبالنسبة لـ الجنيه الذهب، والذي يزن 8 جرامات من الذهب عيار 21، فقد سجل سعر 38600 جنيه عند البيع، بينما بلغ 38400 جنيه عند الشراء.

وبالانتقال إلى السعر العالمي، فقد سجلت أونصة الذهب بالدولار الأمريكي قيمة بلغت 3348.96 دولارًا، ما يعكس حالة الارتفاع التي يشهدها السوق العالمي في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي المتزايد.