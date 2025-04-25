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الجمعة 25 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

حظك اليوم الجمعة 25 أبريل وتوقعات الأبراج

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تتعدد صفات الأشخاص وتختلف من شخص لآخر، وكذلك الأبراج، إذ يحمل كل برج صفات تميز شخصية من ينتمي إليه.

ونظرًا لهذا الاختلاف، تتباين أيضًا التوقعات المتعلقة بسلوك كل شخص بحسب شخصيته وبرجه، في هذا التقرير، نستعرض أهم توقعات الأبراج ليوم الجمعة الموافق 25 أبريل، وذلك على سبيل التبشير أحيانًا، وأحيانًا أخرى على سبيل التحذير. فإليك التفاصيل:

الحمل 

ستكون حاسم في قراراتك اليوم 

الثور 

لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد 

الجوزاء 

لديك طاقة إيجابية 

السرطان 

إلزم الهدوء اليوم 

الأسد 

ستشهد حياتك العملية تغيرات إيجابية فاستعد للتغيرات. 

العذراء 

حاول ضبط مصاريفك 

الميزان 

في التأني السلامة

العقرب 

رتب أولوياتك 

القوس 

ركز على تطوير ذاتك

الجدي 

اتصال هاتفي غير متوقع يسعدك

الدلو 

إلزم الهدوء ولا تجهد نفسك 

الحوت 

تحصد نتائج إيجابية بسبب اجتهادك 

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