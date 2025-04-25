أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه اليوم الجمعة 25 أبريل 2025

شهدت أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري استقرارا خلال تعاملات اليوم الجمعة الموافق 25 أبريل 2025، وذلك وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري.
وتعرض “البوابة نيوز” في هذا التقرير أسعار أبرز العملات على النحو التالي:
العملات الأجنبية:
الدولار الأمريكي:
الشراء: 50.8781 جنيه
البيع: 51.0169 جنيه
اليورو الأوروبي:
الشراء: 58.0824 جنيه
البيع: 58.2562 جنيه
الجنيه الإسترليني:
الشراء: 67.6882 جنيه
البيع: 67.8780 جنيه
الفرنك السويسري:
الشراء: 61.8804 جنيه
البيع: 62.0870 جنيه
الدولار الكندي:
الشراء: 36.8068 جنيه
البيع: 36.9206 جنيه
الين الياباني (لكل 100 ين):
الشراء: 35.9308 جنيه
البيع: 36.0314 جنيه
الدولار الأسترالي:
الشراء: 32.6281 جنيه
البيع: 32.7426 جنيه
الكرونة السويدية:
الشراء: 5.3081 جنيه
البيع: 5.3312 جنيه
الكرونة النرويجية:
الشراء: 4.8917 جنيه
البيع: 4.9073 جنيه
الكرونة الدنماركية:
الشراء: 7.7807 جنيه
البيع: 7.8025 جنيه
اليوان الصيني:
الشراء: 6.9796 جنيه
البيع: 7.0004 جنيه
العملات العربية:
الريال السعودي:
الشراء: 13.5635 جنيه
البيع: 13.6012 جنيه
الدرهم الإماراتي:
الشراء: 13.8508 جنيه
البيع: 13.8905 جنيه
الدينار الكويتي:
الشراء: 166.1541 جنيه
البيع: 166.6619 جنيه
الدينار الأردني:
الشراء: 71.6592 جنيه
البيع: 72.0577 جنيه
الريال القطري:
الشراء: 13.9011 جنيه
البيع: 13.9772 جنيه
الريال العُماني:
الشراء: 132.1439 جنيه
البيع: 132.5217 جنيه
الدينار البحريني:
الشراء: 134.9730 جنيه
البيع: 135.3628 جنيه