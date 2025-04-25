أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه اليوم الجمعة 25 أبريل 2025

شهدت أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري استقرارا خلال تعاملات اليوم الجمعة الموافق 25 أبريل 2025، وذلك وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري.

وتعرض “البوابة نيوز” في هذا التقرير أسعار أبرز العملات على النحو التالي:

العملات الأجنبية:

الدولار الأمريكي:

الشراء: 50.8781 جنيه

البيع: 51.0169 جنيه

اليورو الأوروبي:

الشراء: 58.0824 جنيه

البيع: 58.2562 جنيه

الجنيه الإسترليني:

الشراء: 67.6882 جنيه

البيع: 67.8780 جنيه

الفرنك السويسري:

الشراء: 61.8804 جنيه

البيع: 62.0870 جنيه

الدولار الكندي:

الشراء: 36.8068 جنيه

البيع: 36.9206 جنيه

الين الياباني (لكل 100 ين):

الشراء: 35.9308 جنيه

البيع: 36.0314 جنيه

الدولار الأسترالي:

الشراء: 32.6281 جنيه

البيع: 32.7426 جنيه

الكرونة السويدية:

الشراء: 5.3081 جنيه

البيع: 5.3312 جنيه

الكرونة النرويجية:

الشراء: 4.8917 جنيه

البيع: 4.9073 جنيه

الكرونة الدنماركية:

الشراء: 7.7807 جنيه

البيع: 7.8025 جنيه

اليوان الصيني:

الشراء: 6.9796 جنيه

البيع: 7.0004 جنيه

العملات العربية:

الريال السعودي:

الشراء: 13.5635 جنيه

البيع: 13.6012 جنيه

الدرهم الإماراتي:

الشراء: 13.8508 جنيه

البيع: 13.8905 جنيه

الدينار الكويتي:

الشراء: 166.1541 جنيه

البيع: 166.6619 جنيه

الدينار الأردني:

الشراء: 71.6592 جنيه

البيع: 72.0577 جنيه

الريال القطري:

الشراء: 13.9011 جنيه

البيع: 13.9772 جنيه

الريال العُماني:

الشراء: 132.1439 جنيه

البيع: 132.5217 جنيه

الدينار البحريني:

الشراء: 134.9730 جنيه

البيع: 135.3628 جنيه