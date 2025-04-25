الكاردينال مافي يتوجه إلى روما لحضور جنازة البابا فرنسيس

توجّه الكاردينال سواني باتيتا بايني مافي من تونغا إلى روما للمشاركة في جنازة البابا فرنسيس، الذي وافته المنية مؤخرًا. وأعلنت الكنيسة في تونغا عن إقامة قداس جنائزي (ريكويم) تكريمًا للبابا الراحل، فيما يستعد الكاردينال مافي أيضًا للمشاركة في المجمع المغلق (الكونكلاف) الذي سيُعقد لاختيار الحبر الأعظم الجديد.

تقدير خاص لتقديس أول قديس بابوي وتعيين أول كاردينال

في بابوا غينيا الجديدة، عبّر المجتمع الكاثوليكي عن عميق شكره وامتنانه للبابا فرنسيس، مشيدين بمواقفه الداعمة للبلاد وشعبها. وقال الأسقف روزاريو مينزيس: “لقد لمس حقًا قلوب جميع الناس هنا في بابوا غينيا الجديدة. نحن ممتنون للغاية.”

ويُذكر أن البابا الراحل أكد تقديس أول قديس من بابوا غينيا الجديدة، الطوباوي بيتر تو روت، كما قام بتعيين أول كاردينال في تاريخ البلاد، الكاردينال جون ريبات.