شينخوا: الصين مستعدة لتعزيز التعاون بشأن النووي الإيراني

أعلنت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، اليوم الجمعة، أن الصين أكدت استعدادها لتعزيز الاتصالات والتعاون مع كل من روسيا وإيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، في ما يتعلق بالملف النووي الإيراني.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تخطط لإرسال فريق إلى إيران خلال أيام.

وزير الدفاع الأمريكي: الرئيس ترامب جاد تمامًا في منع إيران من امتلاك سلاح نووي

قال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتعامل بجدية تامة مع ملف البرنامج النووي الإيراني، مؤكدًا أنه "لن يسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي تحت أي ظرف".

وأضاف، أن ترامب سيلجأ إلى "خيارات أخرى" في حال فشلت المفاوضات في تحقيق تقدم ملموس بشأن هذا الملف.

وأشار الوزير إلى أن المحادثات النووية الأخيرة مع إيران كانت "مثمرة" ووصفت بأنها "خطوة إيجابية" نحو إيجاد حل دبلوماسي، معبّرًا عن أمل واشنطن في استمرار هذا المسار لتحقيق الاستقرار في المنطقة.

دعا وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، يوم الخميس، إلى استئناف الحوار مع بريطانيا وألمانيا وفرنسا، مشددًا على أن استمرار الوضع الحالي لا يصب في مصلحة أي طرف.

عراقجي يدعو لاستئناف الحوار مع دول الترويكا الأوروبية

قال عراقجي، في منشور عبر منصة "إكس": "أجدد الدعوة للدبلوماسية، وأنا مستعد لاتخاذ الخطوة الأولى من خلال زيارة دول الترويكا الأوروبية. الكرة الآن في ملعبهم فيما يتعلق بالأسلحة النووية وغيرها من الملفات".

وأضاف أن علاقات إيران مع الدول الأوروبية الثلاث شهدت تقلبات خلال السنوات الأخيرة، لكنها تمر الآن بمرحلة تدهور. وتابع: "لكل طرف روايته، لكن تبادل اللوم لا يجدي نفعًا. ما يهم هو أن الوضع الراهن خاسر للجميع".

وأوضح عراقجي أنه قدم مبادرة للحوار خلال لقائه مع وزراء خارجية الدول الأوروبية الثلاث في نيويورك في سبتمبر الماضي، حيث عرض خيار التعاون بدلًا من المواجهة، ليس فقط بشأن الملف النووي، بل في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، إلا أن تلك الدول بحسب قوله "اختارت الطريق الصعب".