ماسيميليانو سترابيتي.. آخر رجل رآه البابا فرنسيس وشكره قبل وفاته

تفيد التقارير أن كلمات البابا فرنسيس الأخيرة ووداعه النهائي وُجِّهت إلى ماسيميليانو سترابيتي، الرجل الذي وضع ثقته فيه لرعايته خلال الأزمات الصحية المتعددة والوعكات التي مرّ بها في سنواته الأخيرة.

مسيرة مهنية طويلة في خدمة الفاتيكان

قبل أن يُعيَّن ماسيميليانو سترابيتي كممرض شخصي للبابا فرنسيس في أغسطس 2022، كان منسقًا للتمريض في قسم الصحة بالفاتيكان. بدأ عمله في الفاتيكان في عام 2002 بعد أن عمل لمدة ثماني سنوات في وحدة العناية المركزة في مستشفى جميلي في روما، حيث اكتسب خبرة كبيرة في التعامل مع الحالات الصحية المعقدة.

رعاية البابا فرنسيس في سنواته الأخيرة



منذ تعيينه كممرض شخصي للبابا في 2022، كان سترابيتي يرافق البابا في جميع ظهوره العام، بما في ذلك رحلاته الرسولية والأحداث الرسمية في الفاتيكان. ويُذكر أنه كان في جانب البابا خلال فترة نقاهته الطويلة بعد خروجه من مستشفى جميلي في 23 مارس 2025، حيث قدم له الرعاية المستمرة بعد فترة طويلة من العلاج.



التعامل مع الأزمات الصحية للبابا

عُرف سترابيتي بقدرته على التعامل مع الأوقات الصعبة والحرجة التي مرّ بها البابا فرنسيس، حيث كان له دور مهم في اتخاذ قرارات طبية حاسمة. وفقًا لما ذكره الدكتور سيرجيو ألفييري، رئيس الفريق الطبي الذي تولى رعاية البابا في مستشفى جميلي، كان سترابيتي ينقل التعليمات الواضحة من البابا بشأن الرغبة في الاستمرار بالعلاج، خاصة في اللحظات الحرجة التي تطلبت اتخاذ قرارات صعبة.

سترابيتي في حياة البابا: شكر وامتنان

قبل خضوع البابا فرنسيس لعملية جراحية في صيف 2021، كان سترابيتي جزءًا من الفريق الطبي الذي نصح البابا بإجراء فحوصات طبية شاملة. بعد العملية التي أجراها البابا في يوليو 2021، والتي تكللت بالنجاح، أشاد البابا بسترابيتي في مقابلة مع محطة الراديو الإسبانية COPE، حيث وصفه بأنه “رجل ذو خبرة كبيرة” وأثنى على دوره الكبير في مساعدته خلال فترة تعافيه.

في نفس المقابلة، ذكر البابا فرنسيس بفكاهة أنه الآن يستطيع تناول أي طعام، بعدما خضع لعملية إزالة جزء من القولون، وهو ما لم يكن ممكنًا سابقًا بسبب مشاكله الصحية.

رؤية أخيرة.. سترابيتي يرافق البابا في لحظاته الأخيرة

في يوم الإثنين الفصح 2025، كان ماسيميليانو سترابيتي من بين القلائل الذين كانوا بجانب البابا فرنسيس في لحظاته الأخيرة. وقد تم رصد سترابيتي مع البابا في ساحة القديس بطرس في الفاتيكان خلال يوبيل المرضى يوم 6 أبريل 2025، حيث كانت هذه إحدى آخر الصور التي تظهره مع البابا.

ما زال يتمتع سترابيتي بتقدير كبير داخل الفاتيكان، حيث يُعتبر جزءًا لا يتجزأ من حياة البابا اليومية ورعايته الصحية، والتي استمرت حتى اللحظة الأخيرة.