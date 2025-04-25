عبر قنواته الإلكترونية.. البنك الأهلي المصري يمد إصدار الشهادات البلاتينية بعوائدها المرتفعة حتى غدًا السبت

الجمعة 25/أبريل/2025 - 01:54 ص

أعلن محمد الأتربي، رئيس اتحاد بنوك مصر والرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، عن استمرار البنك في إصدار الشهادات البلاتينية بعوائدها المرتفعة حتى يوم غدًا السبت الموافق 26 أبريل 2025، وذلك حصريًا من خلال القنوات الإلكترونية للبنك، بما في ذلك الإنترنت والموبايل البنكي.

وأوضح الأتربي أن هذه الخطوة تأتي في إطار إتاحة الفرصة للعملاء للاستفادة من العوائد الحالية قبل تطبيق التعديلات الجديدة المقررة بدءًا من الأحد 27 أبريل 2025، والتي تشمل إيقاف إصدار الشهادات البلاتينية السنوية بكافة دورياتها، وتخفيض العائد على الشهادات الثلاثية بنسبة 2%.

تفاصيل الشهادات المتاحة حتى 26 أبريل:

الشهادات البلاتينية السنوية

عائد سنوي: 27%

عائد شهري: 23.5%

عائد يومي: 23%

الشهادات البلاتينية ذات العائد المتدرج

السنة الأولى: 26%

السنة الثانية: 22%

السنة الثالثة: 18%

الشهادات البلاتينية ذات العائد المتدرج

السنة الأولى: 30%

السنة الثانية: 25%

السنة الثالثة: 20%

الشهادات البلاتينية لمدة 3 سنوات بعائد شهري: 21.5%

وأكد البنك أن هذه الشهادات ستكون متاحة عبر القنوات الإلكترونية فقط حتى نهاية يوم السبت 26 أبريل 2025، على أن يتم تفعيلها مع أول يوم عمل للبنوك يوم الأحد 27 أبريل 2025.

تأتي هذه الخطوة في ظل التعديلات المرتقبة على أسعار العائد، حيث قررت لجنة الأصول والخصوم بالبنك الأهلي إيقاف إصدار الشهادات البلاتينية السنوية بكافة دورياتها، وتخفيض العائد على الشهادات الثلاثية بنسبة 2%، وذلك اعتبارًا من يوم الأحد 27 أبريل 2025.

ويُتيح البنك الأهلي المصري هذه الفرصة للعملاء للاستفادة من العوائد الحالية قبل تطبيق التعديلات الجديدة، وذلك عبر القنوات الإلكترونية للبنك