أوكرانيا.. هجوم بالمسيرات يستهدف خاركيف وحدوث 6 انفجارات على الأقل

قال مراسل قناة القاهرة الإخبارية، اليوم الجمعة، أن مدينة خاركيف تشهد هجومًا جديدًا بطائرات مسيرة، أسفر عن وقوع ستة انفجارات على الأقل.

وأفاد بسماع دوي عدة انفجارات في ضواحي العاصمة كييف، وذلك في ظل تصاعد العمليات العسكرية والتوترات الأمنية في المنطقة.

زيلينسكى يقطع زيارته إلى جنوب أفريقيا عقب هجوم روسى واسع النطاق على أوكرانيا

وأمس الخميس، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن تقليص زيارته إلى جنوب أفريقيا، مشيرًا إلى أنه سيعود إلى بلاده فور الانتهاء من لقائه مع الرئيس الجنوب أفريقي سيريل رامافوزا، وذلك عقب هجوم روسي واسع النطاق أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في عدة مناطق من أوكرانيا.

وقال زيلينسكي في منشور له عبر منصة "إكس" إن روسيا تواصل قصف المدن الأوكرانية على الرغم من مرور 44 يومًا على موافقة كييف على وقف شامل لإطلاق النار، استنادًا إلى مبادرة اقترحتها الولايات المتحدة.

أوضح زيلينسكي أنه سيعرض على الرئيس الجنوب أفريقي، الذي تتولى بلاده حاليًا رئاسة مجموعة العشرين، مستجدات الوضع الميداني في أوكرانيا، وسيسعى للحصول على دعم دبلوماسي وإنساني إضافي، خاصة فيما يتعلق بملف الأسرى الأوكرانيين والأطفال الذين وصفهم بأنهم "مخطوفون من قبل روسيا".

وأشار إلى أن وزير الخارجية الأوكراني، أندريه سيبيها، سيستمر في تنفيذ جدول أعماله بجنوب أفريقيا، حيث من المقرر أن يلتقي بعدد من القادة السياسيين وممثلي المجتمع المدني لبحث آخر تطورات الأزمة.

وختم زيلينسكي تصريحاته بالتعبير عن امتنانه لكل من يدعم أوكرانيا ويقف إلى جانب شعبها في مختلف أنحاء العالم.

هجوم روسي موسع على مناطق وسط كييف

أعلنت السلطات الأوكرانية عن ارتفاع عدد ضحايا الهجوم الصاروخي الروسي "الكبير" الذي استهدف وسط العاصمة كييف، حيث أسفر القصف عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 60 آخرين بجروح.

أفادت السلطات الأوكرانية بأن القوات الروسية استهدفت العاصمة كييف بأكثر من 40 صاروخًا، ما أدى إلى وقوع دمار واسع في مناطق متفرقة من المدينة.

وفي وقت سابق، كان رئيس بلدية كييف قد أعلن أن عدد الجرحى بلغ 21 شخصًا على الأقل، قبل أن تتضح الأرقام الحقيقية لاحقًا مع استمرار عمليات الإنقاذ والإخلاء.