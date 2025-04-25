بسبب خلافات زوجية.. شاب يُنهي حياة حماته ويطعن زوجته

في واقعة مؤسفة واستمرارًا لنزيف الدم بين الأصهار، وقعت جريمة مأسـ.ـاوية بقرية أريمون، التابعة لمركز ومحافظة كفر الشيخ، حيث أقدم شاب على قتل حماته وإصابة زوجته، بسبب خلافات عائلية بينهم.

وقال شهود عيان، أن خلافًا شب بين زوج من طرف، وزوجته وحماتها من طرف ثاني، في منزل والد زوجته بسبب خلافـ.ـات زوجية نشبت بينهم بالانتقال والفحص تبين وفاة شيماء محمد شفيق 45 عاما، إثر جـ.ـرح نافذ بالرقبة.

وجرى نقلها إلى مشـ.ـرحة مستشفى كفر الشيخ العام، تحت تصرف جهات التحقيق وتبين إصـ.ـابة الزوجة منة وائل مغازي 25 عامًا بـ.ـجرح قطـ.ـعي بالرقبة وجـ.ـرح نافذ بالبـ.ـطن، وجرى نقلها إلى مستشفى كفر الشيخ العام، حيث يكثف أطباء مستشفى كفر الشيخ العام من جهودهم لمحاولة إنقاذها تم القبض على المتهم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

وأمرت النيابة العامة بتشريح الجثة، لمعرفة سبب الوفاة وكيفية حدوثها، وصرحت بالدفن بمعرفة أهلية المتوفاة.