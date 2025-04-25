بخطوات سهلة.. طريقة عمل الكنافة المصرية في المنزل

تتصدر الكنافة المشهد في مائدة الحلويات المصرية، حتى باتت واحدة من أبرز مظاهر الفرح والدفء العائلي، فعشق المصريين للكنافة هو امتداد لعلاقة تاريخية وثقافية، اختلط فيها المذاق بالهوية والحنين، وعلى الرغم من أن كثيرين يظنون أن الكنافة حلوى مصرية خالصة، إلا أن أصولها تعود إلى بلاد الشام، حيث ظهرت لأول مرة في العصر الأموي، ويقال إنها قُدمت للخليفة معاوية بن أبي سفيان كطعام يسند به صيامه، ومن ثم انتقلت إلى مصر، ومنها إلى بقية العالم الإسلامي، لكنها تجذّرت بقوة في المطبخ المصري حتى باتت تُقدَّم بأشكال ونكهات لا تُحصى، وأصبحت رمزًا من رموز الحلويات المصرية.

وتتنوع أشكال الكنافة في مصر بين الشعر واليدوية والمفرومة، ويتم تقديمها بالعديد من الحشوات مثل القشطة والمكسرات والمانجو والنوتيلا، لتُرضي جميع الأذواق، كما برع المصريون في ابتكار وصفات جديدة تمزج بين الأصالة والتجديد، جعلت الكنافة محط أنظار المطابخ العربية والغربية على حد سواء، كما أنها تعكس مهارة ربات البيوت وبراعة الحلوانية، حتى أصبحت أيقونة مصرية بامتياز.

الكنافة المصرية

أفضل طريقة لتحضير الكنافة المصرية في المنزل

المقادير

نصف كيلو كنافة تفرك جيدًا او تقطع بمقص المطبخ

كوب زبدة او سمنة سايحة

كوب سكر بودرة اختياري لإضافته مع الكنافة

كوب ونصف شربات بارد

للحشوة

كوب كريمة او قشطة بلدي او علبة

او يمكن استخدام مكسرات مفرومة حسب الرغبة جوز هند فستق لوز

للشربات

٢ كوب سكر

كوب ماء

عصرة ليمون

رشة فانيليا او ماء ورد اختياري

طريقة تحضير الكنافة في المنزل

طريقة تحضير الكنافة في المنزل

افركي الكنافة جيدًا بعد تقطيعها وضيفي السمنة السايحة وقلبي حتى تتغلف كلها بالسمنة

قسمي الكنافة لنصفين ووزعي النصف الاول في صينية مدهونة بالسمنة واضغطي عليها براحة اليد

اضيفي طبقة الحشوة سواء كانت قشطة او مكسرات مع ترك مسافة بسيطة من الاطراف

غطي الحشوة بالنصف الثاني من الكنافة واضغطي جيدًا بحيث تتماسك

ادخلي الصينية فرن ساخن على درجة حرارة ١٨٠ حتى تحمر من الاسفل ثم شغلي الشواية لتحمير الوجه

اول ما تطلع الكنافة من الفرن صبي عليها الشربات البارد على الفور وغطيها قليلًا لتتشربه

تقدم دافئة او باردة حسب الرغبة وممكن تزيين الوجه بالفستق او رشة سكر بودرة