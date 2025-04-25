أفضل طريقة لتحضير كوكيز الشوكولاتة بالمنزل

يُعرف المصريون بعشقهم العميق للحلويات، فهي جزء أصيل من الثقافة والوجدان الشعبي، بدءًا من "أم علي" و"الكنافة" و"البسبوسة" إلى "القطايف" و"الزلابية"، وتتميز الحلويات المصرية بتنوعها الكبير، واستخدام مكونات بسيطة كالسكر والسمن والمكسرات، لكنها تحمل طابعًا خاصًا يجعل مذاقها لا يُنسى.

ويرتبط تناول الحلوى في مصر بالمناسبات الدينية والاجتماعية، مثل: رمضان، والمولد النبوي، والأفراح، حيث تُعبّر الحلوى عن الكرم والمشاركة والاحتفال بالحياة رغم تقلباتها، ويظهر عشق المصريين للحلوى أيضًا في طوابير محلات الحلوانية الشهيرة، التي تشهد ازدحامًا ملحوظًا مع كل موسم، حيث يتحول شراء الحلوى إلى طقس عائلي مبهج.

وباتت العديد من ربات البيوت في مصر، يفضلن العودة إلى تحضير الحلويات منزليًا، كحل اقتصادي يحقق التوازن بين الطعم اللذيذ وتوفير النفقات، فبدلًا من شراء الكيلو بأسعار باهظة، تقوم ربة المنزل بإعداد الأصناف التقليدية مثل الكنافة والبسبوسة والزلابية وأم علي باستخدام مكونات بسيطة ومتوفرة، ولا يقتصر الأمر على التوفير فقط، بل يشمل أيضًا الحرص على جودة المكونات ونظافتها، وضبط كمية السكر والدهون بما يتناسب مع صحة الأسرة.

كوكيز الشوكولاتة

أفضل طريقة لتحضير كوكيز الشوكولاتة

المقادير تكفي حوالي 20 قطعة

كوب سكر بني

نصف كوب سكر أبيض

كوب زبدة طرية غير مملحة

2 بيضة

ملعقة صغيرة فانيليا

2 وربع كوب دقيق متعدد الاستخدامات

نصف ملعقة صغيرة بيكنج صودا

نصف ملعقة صغيرة بيكنج بودر

ربع ملعقة صغيرة ملح

كوب ونصف رقائق شوكولاتة داكنة أو شوكولاتة بالحليب

اختياري نصف كوب جوز أو مكسرات مجروشة

أفضل طريقة لتحضير كوكيز الشوكولاتة

طريقة تحضير كوكيز الشيكولاته بالمنزل

سخني الفرن على حرارة 180 مئوية وجهزي صينية خبز بورق زبدة

في وعاء كبير اخفقي الزبدة الطرية مع السكر البني والسكر الأبيض باستخدام مضرب كهربائي حتى يصبح المزيج كريمي وهش

أضيفي البيض واحدة تلو الأخرى مع الخفق بعد كل إضافة ثم أضيفي الفانيليا وامزجي جيدًا

في وعاء آخر اخلطي الدقيق والبيكنج صودا والبيكنج بودر والملح

أضيفي المكونات الجافة تدريجيًا إلى خليط الزبدة وقلبي باستخدام ملعقة أو سباتولا حتى يتجانس

أضيفي رقائق الشوكولاتة والمكسرات إن رغبتي وقلبي بلطف حتى تتوزع بالتساوي

خذي مقدار ملعقة كبيرة من العجين وشكلي كرات وضعيها متباعدة على الصينية لأنها تفرد أثناء الخبز

اخبزي لمدة من 10 إلى 12 دقيقة أو حتى تصبح الحواف ذهبية مع بقاء المنتصف طريًا

اتركي الكوكيز تبرد على الصينية خمس دقائق ثم انقليها إلى رف شبكي لتبرد تمامًا

نصائح لنجاح كوكيز الشيكولاته بالمنزل

تبريد العجين لمدة نصف ساعة للحصول على كوكيز أكثف

لا تفرطي في الخبز عشان تبقى طرية من جوه

يمكن استخدام شوكولاتة داكنة أو شوكولاتة بالحليب أو حتى قطع شوكولاتة مفرومة بدل الرقائق