دقيقة صمت في ديربي كأس إيطاليا حدادًا على وفاة البابا فرنسيس

شهد ديربي كأس إيطاليا بين فريقي إنتر ميلان وإيه سي ميلان، الذي أُقيم أمس الخميس على ملعب “سان سيرو”، لحظات من الحزن والاحترام، حيث وقف لاعبو الفريقين دقيقة صمت حدادًا على وفاة البابا فرنسيس.

وتشابكت أذرع اللاعبين في مشهد مؤثر، فيما عُرضت صور البابا الراحل على الشاشات العملاقة في الملعب، وسط تصفيق حار من الجماهير الحاضرة.

زيارة مؤثرة لكاتدرائية القديس بطرس بمشاركة نجوم الفريق



وفي سياق متصل، زار وفد من نادي روما الإيطالي كاتدرائية القديس بطرس بالفاتيكان، اليوم الخميس، لتقديم واجب العزاء وتوديع البابا الراحل.

وضم الوفد عددًا من أعضاء الجهاز الفني والإداري ولاعبي الفريق، من بينهم الأرجنتينيون باولو ديبالا، ماتياس سولي، ولياندرو باريديس، بالإضافة إلى الإيطاليين لورينزو بيليغريني، بريان كريستانتي، وجيانلوكا مانشيني، حيث وقفوا أمام جثمان البابا فرنسيس لوداعه في لحظة مليئة بالمشاعر.