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الجمعة 25 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

صحة المنيا: الكشف على 4 آلاف مريض مجانًا بقافلة مستقبل وطن

صحة المنيا الكشف
صحة المنيا الكشف علي ٤الآف مريض مجانا بقافلة مستقبل وطن
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قامت أمانة الصحة والسكان بحزب مستقبل وطن بمحافظة المنيا بالتعاون مع مديرية الصحة والسكان بالمنيا ومستشفى الجامعة البريطانية بتنظيم قافلة طبية مجانية شاملة بمركز العدوة قرية صفانية، وذلك تحت إشراف نخبة من الأطباء المتخصصين. 

الكشف على 4 آلاف مريض مجانا 

وتمكنت من الكشف علي ٤٠٠٠ حالة  تخصصات: (الباطنة - الأنف والأذن - العظام - المسالك - الجلدية - الجراحة - القلب - المخ والأعصاب- الاسنان النفسية والعصبية- السمعيات - معمل تحاليل- صيدلية) حيث تم توقيع الكشف الطبي بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين  وتم تقديم العلاج بالمجان.

أقيمت القافلة تحت إشراف النائب محمد نشات العمدة أمين المحافظة ووليد عبد القوي أمين تنظيم المحافظة ود.محمد عبدالحكيم أمين أمانة الصحة والسكان بالمحافظة وعبد المحسن حته وطاهر فتح الباب  الأمناء المساعدين للحزب بالمحافظة وجمال عباس أمين تنمية الموارد بأمانة المحافظة، وحضور النائب سعودي عبدالرحمن عضو مجلس النواب ود.نادية مكرم وكيل وزارة الصحة والسكان بالمنيا والعمدة محمود عبدالحفيظ  أمين المركز  ، وأعضاء هيئة مكتب المركز  ، والقيادات التنظيمية للحزب وأعضاء الوحدة الحزبية بصفانية،  وآلاف المواطنين من قري المجلس القروي.

ولاقت القافلة إقبال كبير من قبل الأهالي الذين أشادو بدور الحزب وجهوده في مساندة محدودي الدخل. 

وتأتي هذه القوافل ضمن خطة فعاليات الحزب وفي إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن، لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، في مختلف المجالات، لتلبية احتياجات المواطنين، للتخفيف عنهم.

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الرئيس عبد الفتاح السيسي المبادرات المجتمعية حزب مستقبل وطن صحة المنيا قافلة طبية مجانية مؤسسات الدولة المصرية محافظة المنيا