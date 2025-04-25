دوري أبطال أفريقيا.. بيراميدز يخطط لعبور أورلاندو والتأهل للنهائي للمرة الأولى

يلتقي فريق بيراميدز مع أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي في التاسعة من مساء اليوم الجمعة على ملعب الدفاع الجوي في إياب نصف نهائي دوري ابطال أفريقيا.

موعد مباراة بيراميدز وأورلاندو

ويسعى فريق بيراميدز بقيادة المدير الفني الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش لتحقيق الفوز وحسم التأهل إلى نهائي دوري ابطال أفريقيا متسلحا بالروح المعنوية وعاملي الأرض والجمهور وأفضلية نتيجة التعادل السلبي في جنوب أفريقيا.

ويعتمد الفريق السماوي على قوة خط الهجوم المتمثلة في فيستون ماييلي ومصطفى فتحي وصديق إيجولا ووليد الكرتي ورمضان صبحي. بالإضافة الخبرات أحمد الشناوي والقائد على جبر وأحمد سامي.

قائمة بيراميدز

وأعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز قائمة الفريق في مباراة أورلاندو بايرتس، في إطار مباريات دوري أبطال أفريقيا.

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي - يوسف نادر

خط الدفاع: علي جبر - كريم حافظ - محمد الشيبي - أحمد سامي - محمود مرعي - محمد حمدي

خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - صديق إيجولا - أحمد توفيق - رمضان صبحي - محمود دونجا - أحمد عاطف قطة - وليد الكرتي

خط الهجوم: يوسف أوباما - دودو الجباس - مروان حمدي - فيستون ماييلي.

نتيجة مباراة الذهاب

يذكر أن مباراة الذهاب بين بيراميدز وأورلاندو بايرتس التي أقيمت على استاد سوكر سيتي في جوهانسبرج انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

حكام مباراة بيراميدز وأورلاندو

يدير اللقاء الحكم الجابوني باتريس مبيامي، ويعاونه ألفيس نويبي من الكاميرون المساعد الأول، وبوريس ديستوجا من الجابون المساعد الثاني، وأحمد علي الحكم الرابع من تنزانيا.

ويراقب اللقاء بشرى مأمون من السودان، والمنسق العام فيكتور لوال من جنوب السودان، ومراقب الحكام كواديو بورو من كوت ديفوار، والمنسق الإعلامي عبدالمالك أبوبكاري من النيجر، وإيفانز أوتشارو المنسق الأمني من كينيا.

وعلى تقنية الفيديو، بيير أتشو من الجابون، ويعاونه الكيني ستيفين أونيانجو، ومساعد المنسق العام إيمسيت فلان من ليبيريا.