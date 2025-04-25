التموين تطرح كميات كبيرة من السكر الحر بالمجمعات بـ30 جنيها للكيلو

أعلن الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، عن طرح كميات كبيرة من السكر الحر بالمجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بسعر 30 جنيهًا للكيلو.

أسعار عادلة

أكد شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، على توافر كميات كبيرة من السكر الحر في كافة فروع المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار جهود الوزارة لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار عادلة.

المخزون السكر آمن

وأشار الدكتور شريف فاروق أنه يتم طرح السكر الحر في المجمعات الاستهلاكية بسعر 30 جنيهًا للكيلو، مشددا على أن المخزون الإستراتيجي من السكر آمن ويكفي لفترات طويلة، ولا توجد أي أزمة في المعروض.

متابعة يومية لضبط الاسواق

وأشار إلى أن الوزارة تتابع بشكل يومي عملية ضخ السلع الأساسية، لضمان استقرار الأسواق وتلبية احتياجات المواطنين.