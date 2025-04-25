البطولة العربية للرماية| مصر تحصد الذهب في منافسات المسدس 10م فرق رجال وسيدات

تألق المنتخب المصري للرماية في منافسات البطولة العربية للرماية المقامة حاليًا على ميادين الرماية بالمركز الأوليمي بالمعادي، ونادي الصيد المصري بالسادس من اكتوبر، محققين نتائج متميزة تعكس قوة واستعداد الرماة المصريين على المستويين الجماعي والفردي، خاصة في منافسات المسدس ضغط الهواء لمسافة 10م.

هيمنة مصرية على منافسات الفرق

في نهائي 10 متر مسدس فرق رجال، أظهر الفريق المصري براعة فائقة وتمكن من انتزاع الميدالية الذهبية والمركز الأول بجدارة، بينما حل المنتخب السعودي في المركز الثاني، وجاء منتخب البحرين في المركز الثالث.

أما في نهائي 10 متر مسدس فرق سيدات، واصلت الراميات المصريات تقديم أداء راقٍ، محققات الميدالية الذهبية، تليهن في المركز الثاني البحرين، فيما حصلت الكويت على المركز الثالث.

نتائج السيدات والرجال

في نهائي 10 متر مسدس فردي سيدات، أحرزت البحرينية موزة عبدالرحيم علي المركز الأول والميدالية الذهبية، فيما جاءت المصرية هالة أشرف الجوهري في المركز الثاني، والقطرية دعاء رحمة الله حبيب في المركز الثالث.

وعلى صعيد نهائي 10 متر مسدس فردي رجال، توج التونسي علاء العثماني بالميدالية الذهبية، وجاء الجزائري أمين عجابي في المركز الثاني، بينما نال السعودي سفر محمد الدوسري المركز الثالث.

مواصلة التألق

تعكس هذه النتائج المكانة المتقدمة التي تحتلها مصر في مجال الرماية عربيًا، وتؤكد على الاستثمار المستمر في دعم وتطوير الكوادر الرياضية، لا سيما في الألعاب الفردية.

وتستمر فعاليات البطولة العربية للرماية خلال الفترة من 22 أبريل حتى 1 مايو 2025، ويشهد الحدث الرياضي الأبرز لهذا الموسم مشاركة نحو 300 رامي ورامية من 19 دولة عربية، هي: مصر (البلد المضيف)، قطر، السعودية، الكويت، البحرين، سلطنة عمان، الأردن، فلسطين، سوريا، العراق، اليمن، ليبيا، تونس، الجزائر، الإمارات، المغرب، السودان، لبنان، وموريتانيا.