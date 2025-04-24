حريق يلتهم 150 فدان قمح في الوادي الجديد.. والخسائر الأولية 10 ملايين جنيه

تسبب حريق كبير نشب منذ قليل باحدي المزارع الاستثمارية الكبري بمنطقة شرق العوينات بمحافظة الوادى الجديد في تفحم 150 فدان قمح وبخسائر تقدر بأكثر من 10 ملايين جنيه، وتم تحرير محضر بالواقعة وأحالته للنياية العامة لمباشرة التحقيقات.

اللواء محمد حامد هاشم، مدير أمن الوادى الجديد، تلقى بلاغًا من إدارة النجدة يفيد بنشوب حريق بإحدى المزارع الاستثمارية بمنطقة شرق العوينات، وذلك بسبب اشتعال آلة حصاد أثناء القيام بأعمال حصاد محصول القمح، حيث تسببت سرعة الرياح في انتقال ألسنة اللهب على مساحات شاسعة، وقدرت التحريات الأولية المساحة المحترقة بـ150 فدانًا وخسائر تصل لـ10 ملايين جنيه.

جرت السيطرة على الحريق قبل امتداده لباقي المزراع، وتم تحرير محضر بالواقعة وأحالته للنيابة لمباشرة التحقيقات.