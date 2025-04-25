جولة تفقدية بمستشفى بركة السبع المركزي للاطمئنان على جودة الخدمات الطبية

قام الدكتور مصطفى النعماني مدير إدارة المستشفيات بمديرية الشؤون الصحية بالمنوفية بجولة ميدانية داخل مستشفى بركة السبع المركزي، وذلك في إطار خطة مرور إدارة العلاجي بقيادة الدكتور محمد سلامة للاطمئنان على كفاءة وجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

رافقه في الجولة الدكتورة سارة سعيد من إدارة العلاجي والدكتورة وفاء حمود نائب مدير المستشفى والدكتور بولا فوزي النائب الإداري ومحمد عبد الباري مسئول العلاقات العامة.

متابعة الاستعدادات ورفع كفاءة الخدمات الصحية

شملت الجولة تفقد عدد من أقسام المستشفى منها قسم الاستقبال والطوارئ حيث تم التأكد من توافر الأطقم الطبية والأدوية الأساسية للتعامل مع الحالات الطارئة وقسم العناية المركزة لمراجعة جاهزية الأجهزة وتوافر الفرق الطبية المدربة وقسم العمليات لمتابعة جدول العمليات ووسائل التعقيم المطبقة وقسم الحضّانات للاطمئنان على الرعاية المقدمة للأطفال حديثي الولادة وقسم العيادات الخارجية لمتابعة انتظام تقديم الخدمة والصيدلية لمراجعة توافر الأدوية والمستلزمات الطبية الحيوية

أكد الدكتور مصطفى النعماني على أهمية استمرار رفع كفاءة العمل بالمستشفى وتقديم خدمة طبية تليق بالمواطن المصري والالتزام الكامل بمعايير الجودة وسياسات مكافحة العدوى.

تأتي هذه الجولة ضمن خطة وزارة الصحة والسكان ومديرية الشؤون الصحية بالمنوفية لمتابعة سير العمل بالمستشفيات الحكومية، وضمان الجاهزية التامة للتعامل مع أي طارئ.