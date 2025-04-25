أتلتيكو مدريد يعزز موقعه في الدوري الإسباني باكتساح رايو فاليكانو

اكتسح فريق أتلتيكو مدريد نظيره رايو فاليكانو بثلاثية نظيفة، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس الخميس على ملعب الرياض واندا ميتروبوليتانو، في إطار منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني.

شهدت مباراة أتلتيكو مدريد ضد رايو فاليكانو تفوق لأصحاب الأرض، حيث نجحوا في خطف زمام المبادرة منذ بداية اللقاء.

مباراة أتلتيكو مدريد ضد رايو فاليكانو

افتتح النرويجي ألكسندر سورلوث التسجيل مبكرًا في الدقيقة الثالثة، ثم أضاف كونور جالاجير الهدف الثاني في الدقيقة 45، لينتهي الشوط الأول بتقدم الروخي بلانكوس بثنائية دون رد.

وفي الشوط الثاني، عزز الأرجنتيني جوليان ألفاريز تقدم أتلتيكو مدريد على رايو فاليكانو بهدف ثالث في الدقيقة 77 من صناعة الفرنسي أنطوان جريزمان الذي حل بديلًا في اللقاء.

ترتيب أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني

بهذا الفوز، عزز أتلتيكو مدريد موقعه في الدوري الإسباني، محافظًا على المركز الثالث، بعدما وسع الفارق مع ملاحقه أتلتيك بلباو صاحب المرتبة الرابعة إلى 6 نقاط.

بتلك النتيجة، ظل أتلتيكو مدريد في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 66 نقطة، بينما توقف رصيد رايو فاليكانو عند 41 نقطة في المركز الحادي عشر.