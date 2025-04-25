طعنة أنهت حياته.. مقتل عامل خردة على يد عاطل في مشاجرة بإمبابة

تحولت مشادة كلامية إلى جريمة قتل بشعة، بعدما أقدم شاب عاطل على إنهاء حياة عامل خردة بطعنة نافذة في الصدر، خلال مشاجرة نشبت بينهما بمنطقة إمبابة شمال محافظة الجيزة.

مقتل عامل خردة على يد عاطل في مشاجرة بإمبابة

تلقى المقدم محمد طارق، رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بوقوع مشاجرة ووجود قتيل بدائرة القسم.

وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ برفقة سيارة إسعاف، وتبين العثور على جثة شاب يبلغ من العمر 22 عامًا، يعمل في جمع الخردة، مصاب بطعنة نافذة في الصدر، وتم نقله إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وبإجراء التحريات، تبين أن مشادة وقعت بين المجني عليه والمتهم 17 عامًا، عاطل، تطورت إلى مشاجرة، قام على إثرها الأخير بطعن المجني عليه بسكين، ليسقط غارقًا في دمائه ويلفظ أنفاسه الأخيرة في الحال.

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، كما أرشد عن السلاح المستخدم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.