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الجمعة 25 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

منتخب مصر تحت 20 سنة يواصل تدريباته في معسكر العاصمة.. ونبيه يدرس جنوب أفريقيا بالفيديو

منتخب مصر
منتخب مصر
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رفع الجهاز الفني لمنتخب مصر تحت 20 عامًا بقيادة أسامة نبيه الاستعدادات إلى الدرجة القصوى مع بدء العد التنازلي لخوض منافسات الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر اعتبارًا من الأحد المقبل إلى يوم 18 مايو المقبل وهي البطولة التي يتأهل من خلالها المنتخبات أصحاب المراكز الأربعة الأولى إلى مونديال تشيلي، ويلعب المنتخب أولى مبارياته مع جنوب أفريقيا في المجموعة الأولى التي تضم إلى جوارهما الثلاثي سيراليون وزامبيا وتنزانيا.

جدية وتركيز

وتدرب المنتخب أمس وسط جدية وتركيز من كل اللاعبين في معسكره المغلق بالمدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وحرص نبيه على توجيه اللاعبين وعلاج بعض السلبيات مع وضع الرتوش النهائية للخطة المقرر أن يخوض بها لقاء جنوب أفريقيا في الافتتاح الأحد المقبل بإستاد القاهرة ’ وشهد التدريبات محمد أبو حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة.

دراسة منتخب جنوب أفريقيا

ويعكف أسامه نبيه ومعاونوه على دراسة منتخب جنوب أفريقيا بالفيديو من خلال مشاهدة لقاءات سابقة له سواء التي لعبها في التصفيات الإفريقية أو المباريات الودية التي خاضها ضمن الاستعداد البطولة ويمتاز المنتخب الجنوب أفريقي بالسرعة والتنظيم الجيد على المستويين الفني والخططي.

الجهاز الفني لمنتخب مصر اسامه نبيه مونديال تشيلي سيراليون وزامبيا وتنزانيا جدية وتركيز