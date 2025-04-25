رسميًا.. تحديد منافس ميلان في نهائي كأس إيطاليا

حجز فريق بولونيا مقعده في نهائي كأس إيطاليا للمرة الأولى منذ 51 عامًا، وذلك بعد تحقيقه فوزًا على ضيفه إمبولي بنتيجة بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس الخميس على ملعب ريناتو دالارا، في إياب منافسات دور نصف النهائي من المسابقة.

قدم بولونيا أداء قويًا على مدار شوطي مباراته ضد إمبولي، ليؤكد تفوقه على منافسه بعدما حسم لقاء الذهاب بثلاثية نظيفة، ليتأهل إلى النهائي بمجموع المباراتين 5-1.

مباراة بولونيا ضد إمبولي

افتتح التسجيل جيوفاني فابيان مبكرًا لفريق بولونيا في الدقيقة السابعة من عمر اللقاء، مستغلًا تمريرة متقنة من زميله نيكولا مورو ليضع الكرة في الشباك.

وتمكن فريق إمبولي من إدراك التعادل في الدقيقة 33 عن طريق فيكتور كوفالينكو، الذي سدد كرة قوية لم يتمكن حارس بولونيا من التصدي لها.

وخطف المهاجم الهولندي تيس دالينجا هدف الفوز القاتل لصالح بولونيا في الدقيقة 86، ليسهم في تأهل فريقه إلى نهائي كأس إيطاليا.

بولونيا يضرب موعدًا مع ميلان في نهائي كأس إيطاليا

وبهذا الانتصار، ضرب بولونيا موعدًا في نهائي كأس إيطاليا مع العملاق ميلان، الذي تأهل بدوره أمس الأربعاء بعد اكتساحه لجاره إنتر ميلان بثلاثية نظيفة في ديربي الغضب.

ويتطلع فريق بولونيا إلى تحقيق لقبه الثالث في تاريخ بطولة كأس إيطاليا، بعد أن سبق له التتويج باللقب مرتين عامي 1970 و1974، بينما يسعى ميلان إلى الفوز باللقب السادس في تاريخه.