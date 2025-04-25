تعيين الدكتور أحمد المحلاوي مديرًا لمستشفى نجع حمادي العام

أصدر الدكتور محمد يوسف عبد الخالق، وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة قنا، قرارًا بتعيين الدكتور أحمد عبدالله المحلاوي مديرًا لمستشفى نجع حمادي العام، بالإضافة إلى استمراره في منصبه كمدير للإدارة الصحية بمركز نجع حمادي.

مسيرة مهنية متميزة

يُعد الدكتور أحمد المحلاوي من الكفاءات الطبية البارزة في محافظة قنا، حيث شغل عدة مناصب قيادية، من بينها: نائب مدير مستشفى نجع حمادي العام، وكيل مستشفى فرشوط للعزل، مدير مستشفى أبوتشت المركزي، ونائب مدير الإدارة الصحية بنجع حمادي. كما أشرف على عدد من الحملات القومية، أبرزها حملة "100 مليون صحة" في مركز أبوتشت.

مستشفى نجع حمادي العام.. صرح طبي متكامل

تُعد مستشفى نجع حمادي العام واحدة من أهم المنشآت الصحية بمحافظة قنا، وتبلغ مساحتها 3800 متر مربع وتضم 173 سريرًا. يتكون المبنى من طابق أرضي وستة أدوار متكررة، ويحتوي على:

قسم الغسيل الكلوي (31 ماكينة)

28 عيادة خارجية

قسم الحضانات والولادة

5 غرف عمليات

11 سريرًا للعناية المركزة

وغيرها من الأقسام الحيوية. وقد بدأ التشغيل التجريبي للعيادات الخارجية في نوفمبر 2023.

خطة تطوير شاملة

تسعى وزارة الصحة والسكان، بالتعاون مع محافظة قنا، إلى تطوير مستشفى نجع حمادي العام ليصبح مركزًا طبيًا متكاملًا يقدم خدمات صحية على أعلى مستوى، بما يسهم في تحسين جودة الرعاية الصحية وتخفيف العبء عن المستشفيات الأخرى في المحافظة.