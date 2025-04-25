إصابة المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة أسوان في حادث سير بقنا

تتابع جامعة أسوان عن كثب الحالة الصحية للدكتور محمد صلاح الدين، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة أسوان، والذي تعرض لحادث إنقلاب سيارته الملاكي على طريق قنا- سفاجا برفقة أسرته.

إصابة المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة أسوان

وقد أجرى الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، اتصالا هاتفيًا بالدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، فور ورود نبأ الحادث، للاطمئنان على صحة الدكتور محمد صلاح وأسرته الذين نُقلوا على الفور إلى مستشفى قنا الجامعي لتلقي الرعاية الطبية العاجلة.

مستشفيات جامعة أسوان

واستجابة لرغبة الدكتور محمد صلاح، تجري حاليًا عملية نقله هو وزوجته وابنته إلى مستشفى أسوان الجامعي عبر سيارتي إسعاف مجهزتين، لمتابعة العلاج اللازم، على أن تُجرى له عملية جراحية صباح يوم الجمعة.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد زكي الدهشوري، عميد كلية الطب بجامعة أسوان، أنه فور وقوع الحادث تم التواصل المباشر مع مستشفيات جامعة جنوب الوادي لمتابعة الوضع الصحي للحالة، وأفاد التقرير الطبي المبدئي بإصابة الدكتور محمد صلاح بكسر في قدم الرجل،وإصابة زوجته.