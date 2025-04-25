عصام هلال: القوات المسلحة المصرية سطرت ملحمة ستظل علامة مضيئة في التاريخ

هنأ النائب عصام هلال عفيفي، وكيل اللجنه الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والقوات المسلحة الباسلة الحصن المنيع، وشعب مصر العظيم، بمناسبة الذكرى الثالثة والأربعين لعيد تحرير سيناء الحبية "عيد العزة والكرامة".

التقدير لزعماء مصر ابطال الحرب والسلام

قال النائب عصام هلال، أن في هذه المناسبة لابد أن نذكر بكل فخر وإعزاز الزعيم السابق أنور السادات، وكذلك الرئيس محمد حسني مبارك رؤساء مصر السابقين، الذين قادو معركة الحرب والسلام والتحرير، وكذلك علماءنا وخبراءنا والمفاوضين الذين شاركوا في عملية المفاوضات السياسية والديبلوماسية الشاقة حتى الانتصار في معركة التحرير بالتحكيم.

الدروس المستفادة من حرب تحرير سيناء

وأوضح هلال، "أن تحرير سيناء فيه العديد من العبر والدروس المستفادة لنا كشعب مصر فقد تحررت سيناء بالحرب والسلام والتفاوض والتحكيم، مشيرا إلى أن القوات المسلحة المصرية الباسلة سطرت ملحمة تاريخية تعد مصدر فخر للأمة المصرية التي ضربت مثالا في الإصرار على الثأر للكرامة الوطنية والتمسك بالحفاظ على التراب الوطني، مؤكدا ان هذه الملحمة ستظل علامة مضيئة في تاريخ شعبنا العظيم ومنبعا تنهل منه الأجيال القادمة معاني العزة والكرامة والحفاظ على أرض الوطن.

تحية إعزاز وتقدير للقوات المسلحة المصرية

ووجه النائب عصام هلال تحية إعزاز وتقدير إلى القوات المسلحة المصرية الباسلة، ولشهداء الواجب أبناء مصر المخلصين الذين حققوا للوطن الانتصار العظيم، ولكل من حمل راية أمن وانتصار لمصرنا الحبيبة مؤكدا ان كل قطرة دم أو عرق سالت وتسيل كل يوم على هذه الأرض المباركة محفوظة ومقدرة وصاحبها عزيز علينا. فهنيئا لهم الفردوس بما ضحوا في سبيل الله ومن أجل الوطن.. وندعو المولى - عز وجل - أن يحفظ مصر وشعبها وقائدها وجيشها الباسل من كل سوء".