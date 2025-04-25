أسعار ومؤشرات العملات الرقمية اليوم| ارتفاعات لافتة في بيتكوين وسولانا وتفوق ملحوظ لـSUI

شهدت أسواق العملات الرقمية اليوم حالة من التباين في أداء أبرز العملات المشفرة، حيث واصل بعضها تسجيل مكاسب ملفتة، في حين تراجع البعض الآخر بشكل طفيف.

نستعرض في هذا التقرير أحدث المؤشرات الخاصة بالعملات الرقمية وفقًا لآخر التحديثات.

بيتكوين تواصل استقرارها قرب مستويات تاريخية

استقرت بيتكوين (BTC) اليوم عند مستوى 93،485 دولارًا، مسجلة ارتفاعًا طفيفًا بنسبة +0.02% خلال 24 ساعة، وسط تداولات بلغت قيمتها 30.62 مليار دولار. وبلغت القيمة السوقية للعملة حوالي 1.86 تريليون دولار، محافظة على هيمنتها بنسبة 33.96% من السوق الرقمية.

إيثريوم تتراجع رغم أداء أسبوعي إيجابي

تراجعت إيثريوم (ETH) بنسبة -1.63% لتُسجل 1،762 دولارًا، رغم أنها لا تزال تحتفظ بمكاسب أسبوعية بنسبة +11.61%، مع تداولات بلغت 15.06 مليار دولار وقيمة سوقية تقدر بـ 213.23 مليار دولار.

تيثر تواصل الحفاظ على الاستقرار

حافظت عملة تيثر (USDT) على استقرارها عند 1.0004 دولار، دون تغيّر يُذكر، مع سيولة تداول يومية وصلت إلى 69.52 مليار دولار، مما يعكس ثقة المستثمرين بهذه العملة المستقرة.

سولانا وSUI يسجلان أعلى نسب الصعود

برزت كل من سولانا (SOL) وSUI ضمن قائمة الأعلى أداءً خلال اليوم، حيث سجلت سولانا ارتفاعًا بنسبة +0.42% لتصل إلى 151.3 دولارًا، بينما قفزت عملة SUI بنسبة +11.11% لتُسجل 3.27 دولارًا، وهو ما يمثل ارتفاعًا أسبوعيًا هائلًا تجاوز +52%.

دوج كوين وكاردانو يحققان مكاسب قوية

شهدت دوج كوين (DOGE) صعودًا بنسبة +1.55% إلى 0.181 دولارًا، بينما قفزت كاردانو (ADA) بنسبة +3.39% لتسجل 0.72 دولارًا، في إطار أداء إيجابي يعكس اهتمام المستثمرين بالعملات البديلة.

تباين في أداء العملات الأخرى

سجلت ريبل (XRP) تراجعًا بنسبة -0.54% رغم مكاسب أسبوعية بلغت +6.47%.

انخفضت بينانس كوين (BNB) بنسبة -1.07% إلى 599.7 دولارًا.

تراجعت تشاين لينك (LINK) بنسبة +0.60%، لتصل إلى 15.02 دولارًا.

كما انخفضت Avalanche (AVAX) بنسبة -0.46% إلى 22.24 دولارًا.

العملات الرقمية النشطة

جاءت بيتكوين، إيثريوم، وريبل ضمن العملات الأكثر نشاطًا في السوق، إلى جانب عملات مثل:

GALA التي ارتفعت بنسبة +2.00%

Cardano التي صعدت بنسبة +3.39%

HBAR بنسبة +3.85%

بيتكوين جولد التي حققت قفزة كبيرة بنسبة +56.04%

خلاصة المؤشرات

رغم بعض التراجعات، إلا أن السوق الرقمية لا تزال في حالة زخم إيجابي مدعوم بارتفاع أسعار عدد من العملات الرئيسية والبديلة، وعلى رأسها SUI وسولانا. ويُشير أداء السوق إلى تزايد شهية المستثمرين نحو العملات المشفرة، خصوصًا مع تواصل الأنباء الإيجابية حول تبني المؤسسات لهذه الأصول الرقمية.