ضبط 3 أشخاص أثناء تنقيبهم عن الآثار في أبو النمرس

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، في ضبط 3 أشخاص أثناء تنقيبهم عن الآثار داخل منزل بمنطقة أبو النمرس.

ضبط 3 أشخاص بتهمة التنقيب عن الآثار

البداية كانت بتلقي المقدم مصطفى المهدي، رئيس مباحث مركز شرطة أبو النمرس بمديرية أمن الجيزة، معلومات تفيد بقيام عدد من الأشخاص بأعمال حفر وتنقيب عن الآثار داخل منزل بدائرة المركز.

التنقيب عن الآثار

وبإجراء التحريات اللازمة والتأكد من صحة المعلومات، تم تقنين الإجراءات القانونية، وعلى الفور، توجهت قوة أمنية إلى محل الواقعة، وتمكنت من ضبط 3 متهمين أثناء قيامهم بالحفر، كما تم التحفظ على الأدوات المستخدمة.

وبمواجهتهم أقروا بقيامهم بالتنقيب عن الآثار طمعًا في تحقيق مكاسب مالية غير مشروعة، وتم اقتياد المتهمين إلى ديوان المركز، وتحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.