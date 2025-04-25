اجتماع ثالث للكردينالات قبيل الكونكلاف.. انطلاق الحوار حول «الكنيسة والعالم»

عُقد صباح الخميس الاجتماع العام الثالث للكاردينالات قبيل بدء المجمع المغلق (الكونكلاف)، وشارك فيه 113 كاردينالًا. بدأت الجلسة عند الساعة التاسعة صباحًا بالصلاة، واستمرت حتى منتصف النهار مع استراحة لمدة نصف ساعة، وتخللتها 34 مداخلة.

إطلاق حوار حول “الكنيسة والعالم”

في نهاية الاجتماع، ألقى بعض الكرادلة كلمات افتتاحية، ما شكل انطلاقة لحوار شامل حول تحديات الكنيسة وعلاقتها بالعالم المعاصر، حسب ما أفاد به مدير دار الصحافة الفاتيكانية، ماتيو بروني.



135 كاردينالًا ناخبًا حتى الآن

بلغ عدد الكرادلة الناخبين الحاضرين حتى الآن 135، ولا يزال المجال مفتوحًا أمام بقية الكرادلة لأداء القسم وفق ما نص عليه الدستور الرسولي Universi Dominici Gregis، الذي ينظم شغور الكرسي الرسولي وانتخاب البابا الجديد.

تعديل في جدول قداديس “تساعية الموتى”

تم الإعلان عن تغيير في جدول قداديس “تساعية الموتى”، حيث سيترأس الكاردينال فيكتور مانويل فرنانديز، الرئيس السابق للدائرة المعنية بعقيدة الإيمان، القداس في اليوم السادس، بدلًا من الكاردينال فاريل، كمارلنغو الكنيسة الرومانية.



خُطباء معينون لمرحلة ما قبل الكونكلاف



تم تعيين اثنين من الكهنة لإلقاء العظات قبيل وأثناء الكونكلاف. العظة الأولى، مطلع الأسبوع المقبل، سيلقيها الأب دوناتو أوغلياري، رئيس دير بازيليكا القديس بولس، أما الثانية، في بداية الكونكلاف، فسيلقيها الكاردينال رانييرو كانتالاميسا.

الاجتماع القادم.. صباح الجمعة

من المقرر أن ينعقد الاجتماع التالي للكردينالات صباح الجمعة الساعة التاسعة بالتوقيت المحلي، في إطار الاجتماعات اليومية التحضيرية.

فتح قبر البابا فرنسيس للزيارات ابتداءً من الأحد

أعلن الفاتيكان أن المؤمنين سيتمكنون من زيارة قبر البابا فرنسيس في بازيليكا مريم الكبرى بدءًا من الأحد 27 أبريل.

صلاة الوردية برئاسة الكرادلة تاغلي وبيتسابالا

في مساء اليوم، 24 أبريل، سيرأس الكاردينال لويس أنطونيو تاغلي، الرئيس السابق المساعد لدائرة التبشير، صلاة الوردية. وغدًا، سيترأسها الكاردينال بييرباتيستا بيتسابالا، بطريرك القدس للاتين.



