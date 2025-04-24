مرتضى منصور يهاجم حسين لبيب: أنا خيري على الزمالك

شن مرتضى منصور، الرئيس الأسبق لنادي الزمالك، هجومًا لاذعًا على مجلس إدارة النادي الحالي برئاسة حسين لبيب، متناولًا العديد من الملفات والقضايا التي يرى أنها تستدعي تدخلًا عاجلًا من وزير الشباب والرياضة.

وعقد المستشار مرتضى منصور مؤتمرًا صحفيًا، اليوم الخميس، للحديث عن أهم القضايا التي تخص نادي الزمالك، والأزمات التي يعاني منها خلال الفترة الحالية.

تصريحات مرتضى منصور

واستهل منصور تصريحاته بالتأكيد على ثوابته قائلًا: «3 حاجات فقط هما اللي بيهموني ديني ووطني مصر ونادي الزمالك».

مرتضى منصور - حسين لبيب

وشدد مرتضى منصور على وجود الكثير من المشكلات التي يجب أن يتدخل بها وزير الرياضة من أجل حل مشكلة مجلس إدارة نادي الزمالك، مؤكدً أن "الزمالك بيشجعه ملايين من الناس".

وزعم منصور أن الجمعية العمومية تم تهديدها من أجل انتخاب حسين لبيب ومجلس إدارته، دون تقديم تفاصيل إضافية حول هذه الادعاءات.

وأضاف رئيس نادي الزمالك السابق بلهجة حادة: «الزمالك كان من أقوى المؤسسات الرياضية في مصر والعالم العربي وانهارت ويجب محاسبة كل من قام بتعيين مجلس الإدارة الحالي من قبل وزير الرياضة والمسؤولين»، موجهًا نداء مباشرًا للجهات المعنية: «أنا بناشد الجميع أنهم لا بد لهم من التدخل من أجل حل تلك المشكلة».

مرتضى منصور

مرتضى منصور وحسين لبيب

وتطرق مرتضى منصور إلى مقال للكاتب الصحفي كرم جبر، قائلًا: «كرم جبر كتب مقالًا بيطالب حسين لبيب يستفيد مني، لكن أخبروني كيف لي أن أجلس مع شخص قام بتدمير نادي الزمالك؟ أنا خيري على الزمالك ودفعت 200 مليون في النادي، ولم أكن مثل ممدوح عباس».

وفي سياق آخر، كشف منصور عن وجود مذكرة للعرض على اللجنة الأولمبية المصرية وطلباتها نقل جميع أنشطة النادي الرياضية خارج نادي الزمالك، مشيرًا إلى أن هناك توقيعًا من نائب رئيس مجلس إدارة النادي على هذا الأمر.

ويعاني نادي الزمالك حاليًا من فترة إيقاف للقيد؛ بسبب مستحقات متأخرة للاعبه المغربي السابق خالد بوطيب، حيث أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، أمس الأربعاء، منع القلعة البيضاء عن القيد حتى يتخلص من القضايا والشكاوى ضده.

كما ودع الزمالك مؤخرًا بطولتي كأس الكونفدرالية الأفريقية، بجانب خروجه من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.