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الجمعة 25 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

سقوط مروع.. مصرع طفل أثناء لهوه من الطابق الثاني في البدرشين

ارشيفيه
ارشيفيه
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لقى طفل يبلغ من العمر 6 سنوات مصرعه، إثر سقوطه من الطابق الثاني أثناء لهوه داخل منزله، بدائرة مركز البدرشين جنوب محافظة الجيزة.

سقوط طفل من الطابق الثاني بالبدشين  

كانت البداية بتلقي رئيس مباحث مركز شرطة البدرشين بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بسقوط طفل من علو داخل أحد المنازل بدائرة المركز. 

وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ مدعومة بسيارة إسعاف، وبالفحص تبين أن طفل يبلغ من العمر 6 سنوات، وأنه أثناء لهوه أعلى سور السلم الداخلي للمنزل اختل توازنه وسقط من الطابق الثاني، ما أسفر عن مصرعه في الحال، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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