قدم ساعتك 60 دقيقة الآن.. نهاية التوقيت الشتوي وبداية التوقيت الصيفي

الخميس 24/أبريل/2025 - 10:53 م

تبدأ مصر الآن في تطبيق التوقيت الصيفي 2025، بتقديم الساعة 60 دقيقة، ويهدف تفعيل التوقيت الصيفي إلى زيادة الساعة للتوقيت الرسمي بمقدار ساعة واحدة خلال الصيف.

قدم ساعتك 60 دقيقة

موعد تطبيق التوقيت الصيفي

وبحسب القانون رقم 24 لسنة 2023 في شأن تقرير التوقيت الصيفي، فإنه اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي، تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية هي الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار ستين دقيقة.

وتُتيح هذه الزيادة فرصة الاستفادة من ساعات النهار الطويلة خلال فصل الربيع وصولًا إلى ذروة فصل الصيف، ومع حلول فصل الشتاء، تبدأ ساعات النهار في التقلص، ما يُؤدي إلى تقليص هذه الزيادة والعودة إلى التوقيت الشتوي.

وكان مجلس الوزراء، وافق في اجتماعه رقم 231، والذي انعقد يوم الأربعاء 1 مارس 2023، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون ينص على عودة العمل بالتوقيت الصيفي بعد 7 سنوات من إلغائه في عام 2018، بسبب ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية وسعيًا من الحكومة لترشيد استغلال الطاقة.