السيطرة على حريق مخزن خردة بالجيزة

سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة علي حريق نشب داخل مخزن خردة بدائرة قسم شرطة الجيزة دون وقوع إصابات.

حريق مخزن خردة في الجيزة

تلقى المقدم هشام فتحي، رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل مخزن خردة بداخله سيارة نقل بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.