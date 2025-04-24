رئيس الطائفة الإنجيلية ينعى القس نصيف برهوم والقس أشرف بشاي

نعَت الطائفة الإنجيلية بمصر، برئاسة الدكتور القس أندريه زكي، بكل حزن وأسى، القس نصيف برهوم والقس أشرف بشاي، من أعضاء مجمع القاهرة الإنجيلي بسينودس النيل الإنجيلي، واللذين انتقلا إلى المجد بعد مسيرة روحية وخدمية ملهمة.



نماذج في الإخلاص والتفاني

أكد بيان النعي أن الراحلَين قدّما مثالًا حيًّا في الإخلاص والتفاني في خدمة الكنيسة، حيث عاشا بقلبٍ محب وروحٍ مكرّسة للعمل من أجل كلمة الله، وكانا مصدر تأثير حقيقي في حياة شعب الكنيسة والمجتمع المحيط.

تعازٍ من القلب

وتقدّم الدكتور القس أندريه زكي بخالص العزاء إلى أسرتي الفقيدين، وإلى أعضاء مجمع القاهرة الإنجيلي، وكل محبي القسَّين الراحلين، سائلاً الرب أن يملأ القلوب المتألمة بالتعزية والسلام.