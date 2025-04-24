إصابة شخصين في حادث انقلاب سيارة ملاكي بأكتوبر

أصيبت ربة منزل وابنها في حادث انقلاب سيارة ملاكي بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة.

انقلاب سيارة ملاكي بمدينة 6 أكتوبر

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغاً بوقوع حادث مروري ووجود مصابين بمدينة 6 أكتوبر، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ملاكي اختلت عجلة القيادة بيد السائق وانقلبت السيارة نتج عن الحادث إصابة ربة منزل وابنها جري نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.