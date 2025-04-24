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الخميس 24 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

كنيسة باسيليك القديسة مريم الكبرى تستعد لاستقبال زوّار قبر البابا فرنسيس.. صور

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أعلنت كنيسة باسيليك القديسة مريم الكبرى في روما، إحدى أبرز المعالم الدينية والتاريخية في المدينة، عن استعدادها لاستقبال المؤمنين الكاثوليك لزيارة موقع استثنائي داخلها.

ابتداءً من يوم الأحد.. زيارة قبر البابا فرنسيس

اعتبارًا من يوم الأحد المقبل، سيتمكن الزوّار من الدخول إلى الكنيسة للتوجه إلى قبر البابا فرنسيس، في خطوة ذات طابع روحي كبير، تتيح للمؤمنين التعبير عن حبهم وتقديرهم لإرثه.


أجواء روحانية وصور تخلّد اللحظة

وقد نُشرت صور حصرية تُظهر جمالية الكنيسة من الداخل، والأجواء الروحانية التي تهيّئ الزائرين لهذه التجربة المؤثرة، وسط اهتمام واسع من وسائل الإعلام والحجاج من حول العالم.

كنيسة باسيليك القديسة مريم الكاثوليك