مد فترة تظلمات الإسكان الاجتماعى للمرفوضين في سكن لكل المصريين 5

الخميس 24/أبريل/2025 - 10:37 م

قررت وزارة الإسكان مد فترة تقديم التظلمات للمستبعدين من "سكن لكل المصريين 5"، للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، وذلك لمدة أسبوعين إضافيين.

يأتي هذا القرار في إطار التعاون المستمر بين وزارة الإسكان ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بهدف تسهيل الإجراءات أمام المواطنين الذين تم رفضهم بسبب امتلاكهم عدادات كهرباء.

مد فترة تظلمات الإسكان الاجتماعى

وأعلنت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، عن مد فترة تظلمات الاسكان الاجتماعى للمواطنين المرفوضين بسبب امتلاكهم عداد كهرباء، تبدأ هذه الفترة من يوم 4 مايو 2025 وحتى 18 مايو 2025، على أن يستمر الصندوق في استقبال التظلمات خلال هذه المدة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي، بينما تنتهي فترة التظلمات العامة لباقي المواطنين المرفوضين ضمن إعلان المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين 5” في موعدها المقرر اليوم 24 أبريل 2025.

تنسيق بين الإسكان والكهرباء

أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، استمرار التعاون مع الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، فيما يتعلق بتظلمات الاسكان الاجتماعى، وموقف المواطنين المرفوضين ضمن المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين 5” من منخفضي ومتوسطي الدخل، والذين رفضت طلباتهم بسبب امتلاك عداد كهرباء، موضحا أن هناك تنسيق جاد بين صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ووزارة الكهرباء والشركة القابضة لكهرباء مصر، وعقد عدد من الاجتماعات المشتركة خلال الفترة الماضية أسفرت عن وضع آليات تيسر على المتقدمين استكمال مستنداتهم المطلوبة، ومن ثم التقديم مرة أخرى للتظلم ومراجعة أوضاعهم.