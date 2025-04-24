وكالة إيطاليا برس تعزز التعاون مع وكالة الأنباء السعودية واس

زار وفد من وكالة أنباء إيطاليا برس برئاسة مؤسسها ورئيس تحريرها جاسباري بورسيلينو مقر وكالة الأنباء السعودية (واس) في العاصمة السعودية الرياض اليوم.

جاءت الزيارة في إطار اتفاقية التعاون الموقعة بين الوكالتين في ديسمبر 2024، بهدف البدء في الشق التنفيذي من الاتفاقية باقتراح مشاريع يتم تطويرها بالتنسيق بين الطرفين.

وكان في استقبال وفد وكالة الأنباء الإيطالية، حسان الأسمري نائب رئيس قطاع الإعلام في وكالة الأنباء السعودية، سعيد الشهري، مدير الإدارة القانونية، علي القحطاني، مدير عام إدارة محتوى الوسائط المتعددة، مهدي الرشيد، مدير إدارة الإعلام الرقمي وهيا الحسيني، مديرة اللغات الأجنبية في الوكالة.

مشاريع سعوديه رائدة

وناقش الجانبان عدداً من المشاريع التي ستكون السعودية رائدة فيها خلال السنوات المقبلة، مثل إكسبو 2030 وكأس العالم لكرة القدم 2034.

من جانبه، قدم بورسيلينو عرضاً فيديو باللغة الإنجليزية حول أنشطة الوكالة والمشاريع المستقبلية التي تهم السعودية والتعاون بين الوكالتين.

وتم التأكيد على نية تعزيز تبادل الأخبار والتعاون المتبادل من خلال إنشاء مشاريع الوسائط المتعددة الجديدة وتبادل الصحفيين بين إيطاليا والسعودية.

تعزيز وتطوير الأنشطة الإعلامية

وتنص اتفاقية التعاون الموقعة عام 2024 بين وكالة إيطاليا برس ووكالة الأنباء السعودية على تعزيز التعاون في مجال الأخبار وتطوير الأنشطة الإعلامية وتسهيل المصالح المتبادلة في المحتوى الإخباري وتبادل المحتوى.

كما تشمل الاتفاقية تقديم الدعم في مجالات التدريب وتنمية المهارات في العمل وتنظيم فعاليات مشتركة.